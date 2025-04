Savona, caduta di calcinacci da un palazzo: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Allarme questa sera a Savona in corso Viglienzoni per la caduta di alcuni calcinacci da una palazzina, situata proprio sopra l’ufficio postale della zona.

Intorno alle 21 e 30 la segnalazione e la chiamata ai vigili del fuoco del comando savonese.

Una volta sul posto i pompieri hanno operato per la messa in sicurezza dell’edificio.

Sul luogo dell’accaduto anche la polizia locale per la regolazione della viabilità, con la strada in parte bloccata e non percorribile per consentire l’azione dei vigili del fuoco.