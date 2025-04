Savona, Arecco: “Strade piene di buche, pericolo per gli utenti. Serve fare manutenzione”

Savona. “Il manto stradale cittadino necessita di manutenzione: le buche formatesi nell’asfalto sono frequenti. Ampi tratti stradali hanno un fondo scivoloso e potenzialmente pericoloso per gli utenti”. E’ il contenuto dell’interpellanza presentata dai consiglieri comunali Massimo Arecco e Renato Giusto.

“I maggiori problemi – evidenziano – si riscontrano sui percorsi in pendenza quali via Poggi, Corradini, Tissoni, la Rusca, Fontanassa, Piazzale Moroni, ecc. Stante l’attuale stato manutentivo, in particolare durante le giornate di pioggia, o con condizioni climatiche avverse, la sicurezza stradale rischia di essere seriamente compromessa. Riteniamo che l’importo globale messo a bilancio, per la cura e manutenzione degli asfalti sia nettamente insufficiente rispetto alle reali necessità. Riteniamo che l’attenzione e le risorse dedicate alla mobilità e alla viabilità in generale, siano state deficitarie e contraddittorie rispetto agli ambiziosi progetti fino ad oggi annunciati e sostenuti dal Sig. Sindaco”.

“Chiediamo di conoscere se l’attuale stato manutentivo del manto stradale sia da ritenersi adeguato e idoneo a garantire la completa sicurezza dei mezzi e delle persone. Se, nell’immediato, l’amministrazione prevede di incrementare la spesa a bilancio per la sicurezza stradale, per l’eliminazione delle buche e per la manutenzione degli asfalti”, concludono.