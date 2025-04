Savona, appello per ritrovare il cane Rhum

Savona. Appello per ritrovare Rhum che si è smarrito nella serata di ieri (19 aprile) in via delle Trincee.

Il cane, di 11 anni, è stato avvistato l’ultima volta ieri sera intorno alle ore 20 in via Nazionale Piemonte, nei pressi del benzinaio.

“Rhum è un cane che si spaventa facilmente di tutto: è molto pauroso. Non si lascia avvicinare per questo chiunque lo vedesse dovrebbe evitare di cercare di prenderlo (perché scapperebbe subito) ma chiamarci immediatamente e tentare di tenerlo in una zona protetta”, l’appello del padrone.

Chiunque lo avvistasse può contattare il proprietario ai numeri +39 348 033 0333 oppure +39 347 874 9555.