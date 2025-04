Savona, alla Scuola Edile il convegno “Criteri ambientali minimi ed analisi del ciclo di vita: soluzioni ESG”

Savona. Giovedì 10 aprile dalle 14 presso l’Ente Scuola Edile Savonese si terrà il convegno nazionale ASSIMP Italia 2025 “Criteri ambientali minimi ed analisi del ciclo di vita: soluzioni ESG”.

Durante il convegno, saranno illustrati i principali strumenti e requisiti legati ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), al principio DNSH (Do No Significant Harm), alle certificazioni EPD e al calcolo del ciclo di vita (LCA).

Le sessioni combineranno teoria e applicazioni pratiche, fornendo ai partecipanti le competenze fondamentali per migliorare la sostenibilità dei loro prodotti e processi, accrescendo così la competitività su di un mercato in continua evoluzione. Le relatrici saranno l’architetto Angela Panza e l’architetto Caterina Gargari, tra i massimi esperti in Italia sul principio DNSH e le sue relazioni con i Criteri Ambientali Minimi.

L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona, del Comune di Savona, dell’Unione Industriali di Savona e Ance Savona.

Il convegno vedrà la partecipazione dei presidenti di tutti gli ordini e collegi professionali della provincia, che lo hanno accreditato (in rigoroso ordine alfabetico) per: 4 CFP dall’Ordine degli Architetti; 4 CFP dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati; 3 CFP dall’Ordine degli Ingegneri; 4 CFP dall’Ordine dei Periti Industriali.

La partecipazione è gratuita, è richiesta conferma di presenza all’indirizzo mail info@assimpitalia.it. La giornata di lavoro si rivolge a tutto il comparto edile, compresi i lavoratori autonomi, le organizzazioni di categoria, i rappresentanti di Enti Pubblici e i committenti delle opere.