Santa Corona, provvidenziale intervento neurochirurgico salva la vita a bimbo di un anno

Pietra Ligure. Un provvidenziale intervento neurochirurgico d’urgenza presso l’ospedale Santa Corona che ha salvato la vita ad un bimbo di appena un anno.

Il giorno 24 aprile, verso le ore 15:00, è giunto al pronto soccorso di Pietra Ligure in codice azzurro un bambino di circa un anno, a seguito di una caduta da un seggiolone da un’altezza di circa 80 centimetri. Inizialmente le condizioni cliniche sono apparse stabili, ma durante il monitoraggio da parte del personale del Pronto Soccorso Pediatrico il piccolo ha manifestato due episodi di vomito che hanno comportato il passaggio a codice rosso.

La pediatra del progetto “Gaslini Diffuso”, la dott.ssa Romanisio (con il supporto dell’infermiera pediatrica Antonella Gennari), ha quindi effettuato una rivalutazione e ha osservato la comparsa di una tumefazione sul lato della testa. Immediatamente, è stato allertato il il neurochirurgo di guardia dr. Spanu ed è stata disposta con urgenza una tomografia computerizzata (TC), che ha evidenziato una emorragia epidurale acuta. Vista la gravità del quadro clinico e l’impossibilità di procedere ad un trasferimento in sicurezza, in accordo con i colleghi dell’ospedale Pediatrico Gaslini di Genova si è deciso di procedere al delicato intervento neurochirurgico.

Alle ore 17:25 è iniziata quindi la craniotomia per evacuare l’ematoma. L’intervento è stato eseguito dal dott. Spanu (primo operatore) e dalla dott.ssa De Lucia della Struttura Complessa Neurochirurgia guidata dalla Dr.ssa Bernarda Cagetti; dalla dott.ssa Sorace (primo anestesista), dalle Dott.sse Pezzano e Ravera Dirigenti Medici e dalla Dott.ssa Garzelli medico Specializzando, tutte afferenti alla Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione Ponente del Prof. Nicolò A. Patroniti; l’equipe operatoria vedeva la presenza, dello Strumentista Servetto e degli infermieri Bianco, Fantuzzi, Ferrari, Sacui e Favara, e si è concluso regolarmente alle ore 18:30 grazie alla tempestività e alla professionalità dell’equipe.

Il team medico, composto dalla dottoressa Marta Feringa e dall’infermiera Sonya Schenone della Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’Istituto Gaslini, diretta dal dottor Andrea Moscatelli, ha collaborato con i colleghi del Santa Corona di Pietra Ligure per stabilizzare il paziente e ne ha gestito il trasporto in elicottero fino al Gaslini. Il bambino è stato ricoverato presso la Terapia Intensiva del Gaslini e, recentemente dimesso in ottime condizioni, non si trova più in pericolo di vita.

“Si è trattato di un’operazione straordinaria che conferma l’elevato livello di competenza delle équipe sanitarie coinvolte e la validità dei protocolli aziendali previsti per la gestione delle emergenze pediatriche2 affermano dalla Asl 2 Savonese.

Il direttore sanitario Asl 2 Bruna Rebagliati dichiara: “Voglio esprimere un sentito e profondo ringraziamento a tutti i professionisti che hanno partecipato con grande professionalità a questo complesso intervento e desidero sottolineare la virtuosa capacità di collaborazione tra le strutture sanitarie e, in particolare la preziosa sinergia con l’Istituto Gaslini” ed evidenzia che “l’appropriatezza e l’efficienza nell’attuazione dei protocolli aziendali pensati ed attuati per garantire una rapida e sicura gestione delle emergenze, ha rappresentato un elemento chiave nel buon esito dell’operazione”.

“La sinergia tra l’Istituto Gaslini e i presidi ospedalieri delle Asl liguri, in questo caso specifico di Asl2, rappresenta un elemento fondamentale per assicurare ai pazienti pediatrici un accesso tempestivo alle cure, anche nelle situazioni di emergenza più complesse. Il trasferimento e la gestione clinica del bambino, resi possibili grazie alla collaborazione tra i professionisti dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e il nostro centro di rianimazione pediatrica, testimoniano l’importanza di integrare competenze sanitarie e risorse di entrambi i presidi per garantire interventi efficaci e percorsi di cura adeguati e sicuri fin dalle prime fasi dell’emergenza” ha sottolineato il direttore sanitario dell’Istituto Gaslini Raffaele Spiazzi.

“Il lavoro di squadra, la rapidità decisionale, l’altissimo livello di preparazione e la stretta collaborazione interaziendale sono la conferma di un sistema sanitario che in situazioni di massima urgenza riesce a garantire risposte tempestive e di eccellenza, a tutela della salute dei cittadini anche più piccoli e fragili” concludono dalla Asl 2.