Santa Corona, Arboscello (PD): “La Regione mantenga l’impegno e intervenga con l’Università per salvare il corso di Fisioterapia”

Pietra Ligure. “La Regione dopo l’impegno preso in consiglio intervenga con l’Università per salvare il corso di Fisioterapia del Santa Corona”. Lo chiede il consigliere regionale PD Roberto Arboscello, che ricorda che “poche settimane fa il consiglio regionale all’unanimità ha approvato un ordine del giorno per salvare il corso di Fisioterapia dell’ospedale Santa Corona, centro spinale di riferimento ligure”.

“Oggi però arriva la notizia che quel corso di fisioterapia rischia di chiudere, come si temeva. L’università chiede alla Asl un finanziamento di circa 40mila euro annui e la messa a disposizione di locali gratuiti per proseguire con l’attivazione del corso. Chiediamo alla Regione, che in consiglio si è impegnata per scongiurare questa chiusura, di dar seguito a quell’impegno e di intervenire con l’Università di Genova per retrocedere da questa impostazione”.

“Oggi quel corso di fisioterapia che è molto qualificato e qualificante ha un costo che si aggira intorno ai 10mila euro perché tenuto da docenti locali qualificati e preparati e che lavorano nel centro spinale, confermandosi un valore aggiunto per l’apprendimento. L’Università però sarebbe disponibile a mantenere attivo quel corso a costi che potrebbero essere sostenuti solo da Regione Liguria ma che sarebbe un inutile sperpero di risorse”.

“Non si può rischiare per una questione economica di far chiudere un corso che è fiore all’occhiello per la Liguria, che porta studenti da tutta Europa. L’università riveda la sua posizione in quanto il corso funziona molto bene e non ha senso aumentare i costi di un progetto che sta avendo grandi risultati”.