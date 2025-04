Sanità, studi medici aperti in tutta la Liguria durante il ponte del Primo Maggio

Liguria. Anche in occasione della festività del primo maggio, in Liguria saranno attivi gli studi medici per prestazioni sanitarie a bassa complessità, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento ai cittadini ed evitare accessi inappropriati ai Pronto Soccorso.

L’iniziativa, già sperimentata con successo durante le festività natalizie, a Pasqua e il 25 aprile, con questi ultimi due ponti che hanno fatto registrare oltre 900 accessi, punta a ridurre la pressione sui presidi ospedalieri garantendo assistenza gratuita per tutti i cittadini liguri. La partecipazione dei medici avviene su base volontaria.

“Il sistema sanitario ligure è pronto anche per il ponte del primo maggio a gestire un eventuale aumento di pazienti durante le festività – spiega l’assessore alla Sanità di Regione Liguria -. Ogni Asl si è organizzata in base alle esigenze del territorio, come è già stato fatto per le festività di Natale, Pasqua e del 25 aprile. Un ringraziamento va a tutto il personale che sarà in servizio anche in questi giorni festivi con professionalità e dedizione”.