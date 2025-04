Sanità: approvato in Regione l’accordo con Agenas per l’interoperabilità del CUP regionale con la Piattaforma nazionale liste di attesa

Liguria. Regione Liguria ha approvato in giunta l’accordo con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) per il “Progetto di interoperabilità dei sistemi CUP regionali con la Piattaforma nazionale Liste di Attesa”.

Il progetto prevede la sperimentazione, della durata di un anno, di una nuova Interoperabilità della Piattaforma nazionale Liste di Attesa con i sistemi di prenotazione regionali e di gestione delle agende, che favorisca l’acquisizione in tempo reale (previa regolamentazione dei ruoli e dei rapporti privacy dei vari soggetti coinvolti) dei dati raccolti a supporto del sistema nazionale di monitoraggio e governo dei tempi di attesa nonché della pubblicazione trasparente delle informazioni verso i cittadini, e la sperimentazione sui propri sistemi CUP degli standard di interoperabilità definiti da Agenas ed approvati con decreto del Ministro della Salute nel rispetto di quanto previsto dal d.l. 73/2024.

“Lo scopo – spiega l’assessore ​regionale alla sanità – è quello di collaborare con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per progetti in materia di tematiche relative a qualità, accesso ed efficienza dei servizi sanitari di diretto interesse per il cittadino, sanità digitale e supporto all’attività di programmazione dei fabbisogni dei fattori produttivi”​.