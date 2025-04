San Filippo, Torregrossa: “Le lamentele della Baia Alassio sono inutili, noi giochiamo sempre così”

Albenga. Novanta minuti molto intensi e mai scontati quelli disputati oggi al Riva tra Baia Alassio e San Filippo Yepp. La vittoria delle vespe arriva al novantesimo grazie al secondo rigore della partita di Di Mari, oggi a segno per due volte grazie ai rigori procurati da Hamati. Nonostante ciò, una prova coriacea della San Filippo non riesce del tutto ad arginare i tentativi ospiti nell’andare a rete, terminando così la partita con una sconfitta, inutile il gol a pochissimo dallo scadere di Carparelli che fa esplodere il Riva.

A margine tante lamentele e scaramucce tra le panchine e i giocatori in campo. Diversi ammoniti, tra cui spiccano Aicardi e Hamati che, in caso di spareggio, non ci saranno essendo che erano diffidati. Seguono le espulsioni di Damonte nelle trafile ospiti e di Gerosa tra quelle di casa, oltre alle espulsioni di Sardo e di Torregrossa. A fine partita, continuano le spiegazioni, terminate poi in intervista con le dichiarazioni dei due allenatori a terminare un match ricco di colpi di scena e ben giocato, con molto agonismo, da ambo le compagini.

“Giochiamo così con tutti, sono inutili le loro lamentele”, non ci sta Torregrossa al termine della partita: “Giochiamo le partite per rispetto degli avversari e di noi stessi, perdere ci fa girare altamente i coglioni. Volevamo fare un colpo con la prima in classifica, non dobbiamo niente a nessuno, il calcio è anche questo. Durante la settimana ci sono state tante chiacchiere, ci dicevano cosa ci giocavamo, la partita ci giochiamo e non meritavamo di perdere“.

Prende poi la parola Rotiroti: “Il pareggio ci stava quasi stretto, loro hanno fatto gol su due rigori, ma bisogna accettare il giudizio dell’arbitro in campo. Se Pampararo fa tre salvataggi sulla linea è bravo lui, sto maledetto“.

Una risposta da tutto il gruppo, in grande crescita per tutto l’anno: “Volevamo questo atteggiamento, glielo abbiamo chiesto e lo faremo sempre. Abbiamo questo carattere che a volte ti fa uscire dal seminato per piccolezze, ma vogliamo abituare questo gruppo a fare qualcosa di bello. Voglio elogiare il gruppo perchè hanno disputato un grande campionato, oggi ci saremmo meritati un risultato diverso. Non ci interessava il pareggio, avremmo voluto vincere“.

“Deve essere il punto di partenza per la prossima stagione – continua Rotiroti -. Sarà difficile nonostante saliranno questi squadroni, scenderanno anche delle squadre che vorranno subito risalire ma noi vogliamo stare qua. Abbiamo molti giovani che stanno crescendo, saranno il nostro punto di partenza“.

“Stagione da otto che poteva essere nove – chiosa Torregrossa -. Abbiamo un po’ mollato di testa nel finale, però rimane il piacere di aver allenato un bel gruppo e di esserci tolti delle soddisfazioni. Ci è mancato il colpo con le prime della classe, ma ci riproveremo l’anno prossimo, nessuno ci mette pressioni. Per oggi dispiace, il rigore sbagliato all’inizio poteva cambiare le sorti della partita, ma piangere sul latte versato è inutile“.