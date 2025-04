Sampdoria: Mancini direttore tecnico, Evani in panchina con vice Lombardo per scongiurare la Serie C

Genova. Dopo una giornata di silenzio, la Sampdoria è uscita allo scoperto pochi minuti fa esonerando il direttore sportivo Pietro Accardi, mister Leonardo Semplici e tutto il suo staff. Si attende il comunicato del nuovo assetto per questo finale di stagione ma, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere tutto stabilito: no a Iachini e Andreazzoli, ma si va per Roberto Mancini direttore tecnico, Alberico Evani in panchina con vice Attilio Lombardo. Nello staff si aggiungerebbero Invernizzi e Andrea Mancini, direttore sportivo lo scorso anno.

Con tutta probabilità saranno queste tre ex vecchie glorie blucerchiate a portare a termine l’annata per evitare la storica e clamorosa retrocessione in Serie C.

Non resta che aspettare ulteriori novità dal club blucerchiato che, dopo la sconfitta di La Spezia, ha voluto compiere una vera e propria rivoluzione tecnica per raggiungere un obiettivo fondamentale e ricompattare un ambiente sempre più in contestazione.