Roberto Grossi nominato Promotore Territoriale Fiduciario per la Liguria del Premio De André

Savona. Roberto Grossi è stato nominato Promotore Territoriale Fiduciario per la Liguria del prestigioso Premio Fabrizio De André.

Il premio, patrocinato tra gli altri dalla Fondazione Fabrizio de André, si avvale di una giuria costituita da scrittori, giornalisti, critici musicali ed operatori del settore, presieduta da Dori Ghezzi e vede ogni anno oltre un migliaio di iscritti.

Quest’anno, attraverso il Progetto Culturale di scouting “E ti piace lasciarti ascoltare”, ogni Promotore Territoriale potrà selezionare nella sua regione fino a 10 artisti, uno dei quali accederà direttamente alle Semifinali Nazionali del Premio Fabrizio De André 2025.

E proprio per la Liguria, la regione che ha dato i natali al celebre cantautore genovese, è stato affidato a Roberto Grossi il compito di selezionare le dieci proposte musicali che all’inizio della prossima estate si esibiranno dal vivo in una serata gemellata con il Premio Città di Quiliano da cui verrà scelto il cantautore, la cantautrice o il gruppo musicale, che parteciperà alle semifinali nazionali a Roma.

Roberto Grossi, architetto, cantautore e organizzatore di eventi culturali, ha diretto e collaborato a diversi festival musicali e progetti culturali in tutta Italia, è Vicepresidente nazionale della Rete dei Festival e attualmente si occupa, tra le altre cose, della stagione teatrale “Parole e Musica” in corso a Quiliano, del “Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente” e del “Finale Music Festival”.