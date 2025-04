Ritrovato il cane Rhum: si era smarrito a Savona sabato scorso

Un sospiro di sollievo. Intorno alle 22 di questa sera, in zona Madonna del Monte, è stato ritrovato dal padrone il cane Rhum.

L’animale di 11 anni era scappato facendo perdere le sue tracce sabato scorso, alla vigilia di Pasqua, in zona piazza del Popolo a Savona intorno alle 17:00.

Il tam tam social e, soprattutto, la tenacia dei padroni hanno consentito a Rhum di tornare a casa dopo tre giorni interi a vagare per la città. Fondamentali le segnalazioni telefoniche per cercare nel punto giusto un animale apparso sano ma molto spaventato. La famiglia ringrazia tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alle ricerche.