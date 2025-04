Rinnovato il protocollo d’intesa tra Regione e Panathlon International per la diffusione sul territorio dei principi etici e sportivi

Liguria. L’assessore allo Sport di Regione Liguria e il presidente dell’Area 04 Liguria del Panathlon International Germano Tabaroni hanno rinnovato e sottoscritto il protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione sul territorio dei principi etici alla base di una corretta esperienza sportiva, promossi dall’associazione dal 1951.

In particolare, l’accordo rinnova la comune collaborazione affinché i principi contenuti nella “Dichiarazione sull’etica nello sport giovanile” e nelle due ulteriori Carte adottate da Panathlon International, ovvero la “Carta dei diritti del ragazzo nello sport” e la “Carta dei doveri del genitore nello sport”, siano trasmessi alla comunità sportiva ligure, nella consapevolezza che lo sport costituisce un fenomeno sociale di grande interesse nonché un bene pubblico da sostenere e apprezzare. Attualmente sono 120 le società sportive della Liguria che, nel rispetto dei principi contenuti nelle Carte, hanno ricevuto le Patenti Etiche di Panathlon International.

“Le istituzioni politiche e sportive trovano in associazioni come il Panathlon preziosi alleati – spiega l’assessore allo Sport di Regione Liguria. – La diffusione capillare dei valori dello sport, infatti, forma cittadini più consapevoli e responsabili. Il Panathlon è da sempre in prima linea al fianco delle amministrazioni locali con attività sociali, incontri, convegni e riconoscimenti che hanno grande impatto sul territorio. Avere una realtà come questa al nostro fianco, soprattutto nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, per noi significa molto. La firma di oggi è solo l’inizio di un percorso condiviso a sostegno del tessuto sportivo ligure, con particolare riferimento alle fasce più giovani della popolazione”.

Erano presenti nella Sala della Trasparenza, in occasione della firma del protocollo, il presidente del Distretto Italia di Panathlon International Giorgio Costa e il presidente del CONI Liguria Antonio Micillo.