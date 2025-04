Rifiuti sanitari speciali, Bizzarro (Uil Liguria): “Subito un tavolo di monitoraggio sindacale permanente sul tema”

Liguria. In merito alla gara regionale per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti sanitari speciali, si è svolta un’audizione in Regione presso l’Unità Organizzativa Stazione Unica Appaltante Regionale.

Uil Liguria ritiene che “la gestione dei rifiuti sanitari nella nostra regione sia un tema delicato e strategico che implica: tutela dei lavoratori coinvolti, rispetto della clausola sociale ma anche l’applicazione del CCNL Igiene ambientale per evitare il dumping contrattuale, sicurezza e formazione, trasparenza e tracciabilità, governance partecipata del servizio”.

“Riteniamo che la Regione debba promuovere un tavolo di monitoraggio sindacale permanente durante tutta la durata dell’appalto. Questo consentirebbe di monitorare gli effetti occupazionali e ambientali, intervenire in caso di criticità, mantenere una linea costante di dialogo tra enti pubblici, operatori e rappresentanze dei lavoratori. In tal senso, richiamiamo come esempio positivo quanto previsto all’art. 12 del Protocollo d’intesa approvato con DGR 300 – dichiara Giovanni Bizzarro, segretario regionale di Uil Liguria – La gara regionale relativa all’affidamento quinquennale del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti sanitari speciali, pericolosi e non, prodotti dalle aziende sanitarie pubbliche liguri, ha implicazioni rilevanti non solo in termini ambientali e organizzativi, ma anche e soprattutto occupazionali, sociali e di salute pubblica”.

La Uil intende richiamare come “esempio positivo quanto previsto all’articolo 12 del Protocollo d’intesa approvato con DGR 300/2022, relativo alla programmazione congiunta Regione-ENEA in ambito energetico. Un modello di governance multilivello, tecnico e partecipativo, che riteniamo replicabile anche per ambiti come quello sociosanitario e ambientale per governare i processi di transizione energetica”, chiude Bizzarro.