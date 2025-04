Rievocazione storica Coppa Milano-Sanremo, il 12 aprile tappa a Marina di Loano

Genova. La Coppa Milano-Sanremo, la gara di regolarità più antica d’Italia, torna con la sua 16esima rievocazione storica dal 10 al 13 aprile, regalando agli equipaggi un’esperienza unica tra paesaggi mozzafiato e tratti tecnici. Oltre 90 equipaggi percorreranno più di 1000 chilometri attraverso Lombardia, Piemonte e Liguria, affrontando oltre 100 prove speciali, tra cui quelle di media, per un format sempre più avvincente ed esclusivo.

La gara vedrà al via alcuni dei più prestigiosi top driver del panorama dell’automobilismo nazionale. Tra i protagonisti spiccano la coppia formata da Mario Passanante e Alessandro Molgora, che sfideranno il percorso a bordo di una raffinata Lancia Aprilia del 1937, così come Francesco e Giuseppe Di Pietra a bordo di una Fiat 508C del 1938. Non mancheranno Andrea Zagato e Marella Rivolta, al volante di una splendida Lancia Fulvia Zagato Sport del 1972, mentre Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, già vincitori di numerose competizioni di regolarità, gareggeranno su una Fiat 508C del 1935. A rendere ancora più esclusiva la competizione, la presenza della prestigiosa Bugatti Type 40 Grand Sport del 1928 e una rara Bugatti Type 37A del 1927, esemplari che incarnano l’essenza stessa dell’eleganza senza tempo.

Genova e il suo cuore pulsante, piazza De Ferrari, saranno uno dei momenti più suggestivi del percorso della Coppa Milano-Sanremo 2025. Gli equipaggi sfileranno nel centro cittadino, rendendo omaggio a una città dalla grande tradizione motoristica, sotto lo sguardo dell’Automobile Club di Genova, che sostiene con entusiasmo l’evento.

Luca Lombardi, assessore al Turismo e Marketing Territoriale di Regione Liguria dichiara: “Quando si dice Milano-Sanremo si pensa immediatamente alla Classicissima di ciclismo però devo dire che da qualche tempo sono moltissime le persone che mi chiedono anche della gara di auto d’epoca. In effetti siamo già arrivati alla quindicesima edizione e questa competizione di regolarità è sempre più attraente perché le splendide vetture in corsa sono gioielli di meccanica che meritano la massima attenzione. La rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo si può quindi annoverare tra gli appuntamenti imperdibili del calendario degli eventi in Liguria; inoltre è bellissimo vedere centinaia di appassionati alle partenze, agli arrivi e lungo tutte le strade delle tappe che, nel tratto ligure, sono caratterizzate da scorci unici e paesaggi mozzafiato sia sulla costa che nell’entroterra”.

“La Rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo scalda i motori per la sua sedicesima edizione. Sarà un piacere assistere a queste quattro giornate all’insegna di glamour, stile, motori e paesaggi da cartolina: un modo unico per celebrare la Milano-Sanremo, la corsa più antica d’Italia nata addirittura nel 1906” commenta l’assessora allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro. “Gli splendidi panorami di Lombardia, Piemonte e Liguria faranno da suggestiva cornice alla gara. Nell’anno in cui siamo Regione Europea dello Sport sarà un grande orgoglio per noi vedere sfilare le automobili nel centro di Genova, in Piazza De Ferrari, in una delle tappe più rappresentative del percorso della Coppa Milano-Sanremo 2025″.

Rievocazione storica Milano-Sanremo, percorso 2025

Per questa XVI Rievocazione Storica è previsto il tanto atteso ritorno all’Autodromo Nazionale di Monza che, completamente rinnovato, sarà il protagonista assoluto della prima giornata, grazie alle ormai tradizionali verifiche tecniche e sportive e ad un maggior numero di prove speciali e di attività in circuito, proprio al fine di celebrare al meglio il “Tempio della Velocità”.