Riccione, il nuoto ingauno eccelle ai campionati italiani giovanili femminili

Riccione. I campionati italiani giovanili di nuoto rappresentano uno dei due appuntamenti annuali più ambiti nel panorama nazionale; quest’anno si sono tenuti a Riccione dal 18 marzo al 2 aprile.

Nell’ambito della manifestazione tricolore le giovani atlete di Idea Sport, tesserate per la coalizione ligure Superba Nuoto, hanno saputo distinguersi per il loro talento. Yana Kravchuk, Greta Scianda, Virginia Uccelli, Gaia Alberti e Martina Moirano hanno messo in luce la forza della sezione albenganese nella rappresentativa ligure, confermando l’eccellenza della squadra allenata da Davide Dreossi.

Yana Kravchuk si è rivelata una delle atlete più promettenti del panorama giovanile italiano, conquistando il titolo di campionessa italiana nei 100 e 200 rana. Una posizione di eccellenza, che rappresenta un grande vanto per la società ingauna e riempie di orgoglio tutta la squadra. Questo straordinario successo non solo valorizza il talento individuale di Yana, ma testimonia anche l’impegno e la qualità della preparazione offerta dalla società, sempre più protagonista nelle competizioni nazionali.

Greta Scianda ha mostrato un continuo miglioramento, chiudendo la gara al 5° posto nei 100 dorso nella gara individuale, ma la sua vera impresa è arrivata con la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 mista, insieme alle sue compagne Yana Kravchuk e Virginia Uccelli. Greta, ha migliorato ulteriormente il suo personale a dorso, fermando il cronometro a 1’03.7 nella prima frazione. Il suo impegno costante e la capacità di performare sotto pressione l’hanno portata a risultati sempre più positivi, segnando un’importante tappa nella sua carriera.

Virginia Uccelli, atleta ingauna con il maggior numero di qualifiche nazionali, ha disputato gare di altissimo livello, concludendo al 4° posto nei 400 e 800 stile libero, così come nella staffetta 4×200 stile libero. Non solo, ma ha anche ottenuto un ottimo 5° posto nei 200 stile libero. La sua performance nella staffetta 4×100 mista è stata notevole, con un miglioramento cronometrico, portando il suo tempo a 57.8. Questi risultati la pongono tra le migliori atlete della sua categoria, con un futuro promettente davanti a sé.

Gaia Alberti ha dato prova di grande determinazione, ottenendo un miglioramento significativo nei 200 dorso, con il tempo di 2’20.9. I suoi progressi sono una chiara testimonianza delle sue capacità e del lavoro svolto durante l’anno.

Martina Moirano ha vissuto la sua prima esperienza ai campionati italiani, partecipando nelle gare dei 200 e 400 misti e nei 1500 stile libero. La sua partecipazione ha rappresentato un’importante occasione di crescita, e i suoi risultati sono sicuramente un buon punto di partenza per future competizioni.

Con risultati di questo calibro, Idea Sport di Albenga è destinata a lasciare il segno anche nelle prossime competizioni, consolidando ulteriormente la posizione di eccellenza del nuoto albenganese nel panorama nazionale.

Nei giorni successivi si è svolta la parte di campionato dedicata alla sezione maschile, dove Lorenzo Giordano, Alessio De Angelo e Davide Pirrotta hanno mantenuto alto il nome della società albenganese.