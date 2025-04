Regione, oltre 5 milioni di euro per il sostegno alle imprese agricole, alle aree svantaggiate e al benessere animale

Regione. La Giunta regionale, su proposta del vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, ha approvato l’apertura dei bandi a superficie relativi alle Misure 12, 13 e 14 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022, con una dotazione complessiva di 5.450.000 euro.

“Con questo provvedimento – spiega il vicepresidente – andiamo a sostenere in modo concreto le aziende agricole liguri che operano in aree soggette a vincoli naturali e ambientali, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nella tutela del territorio e nella valorizzazione delle nostre eccellenze. Investiamo inoltre sul benessere animale, che è un valore aggiunto in termini di qualità produttiva e responsabilità etica”.

Nello specifico, il riparto delle risorse prevede: 350.000 euro per la Misura 12 (Indennità Natura 2000 e direttiva quadro sull’acqua), destinati a compensare i maggiori oneri per chi lavora in aree di pregio ambientale; 4.400.000 euro per la Misura 13, a sostegno delle imprese agricole attive in zone montane o con specifici svantaggi territoriali; 700.000 euro per la Misura 14, per premiare gli allevatori che garantiscono condizioni migliorative per il benessere degli animali.

“La Liguria conferma ancora una volta – conclude il vicepresidente – la sua attenzione verso l’entroterra, con misure fondamentali per contrastare lo spopolamento rurale e salvaguardare la montagna, la biodiversità e i presidi agricoli e zootecnici”.

Le domande di sostegno e pagamento dovranno essere presentate tramite i portali informatici dedicati predisposti da AGEA, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Per informazioni: comunicazione.agricoltura@regione.liguria.it; www.regione.liguria.it.