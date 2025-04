Regione Liguria: monitoraggio dell’aria nella sede e personale in smart working

Regione Liguria comunica che, nei prossimi giorni, verrà avviata una approfondita serie di campionamenti riguardo la qualità dell’aria all’interno di tutti i piani della sede regionale di via D’Annunzio 111 a Genova, anche in relazione ai lavori in corso nella vicina sede di via D’Annunzio 113.

L’obiettivo è quello di proseguire nel processo di miglioramento dell’ambiente di lavoro in cui operano i dipendenti. Tali campionamenti comportano, a causa del rumore effettuato dalle apparecchiature e della necessità di evitare interferenze, che il personale non sia presente.

Per questo da domani, martedì 29 aprile 2025, è stato disposto che tutto il personale della sede di via D’Annunzio 111 presti servizio in modalità flessibile (smart working) fino al 9 maggio prossimo compreso.