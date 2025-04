Regione, a Savona l’ultima tappa del decreto “Salva casa”. Scajola: “Grande affluenza: 200 persone in presenza e altrettante video collegate”

Savona. Si è svolta nella sede della Scuola Edile di Savona la quarta e ultima tappa del ciclo di incontri della Regione Liguria per illustrare le novità introdotte dal Decreto Salva casa e, soprattutto, la sua applicazione a livello regionale.

Il seminario, organizzato su proposta dell’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola, con la collaborazione degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, ha visto la partecipazione di 380 persone, in presenza e video collegate, tra amministratori e professionisti. In totale, nelle quattro tappe, sono stati oltre mille i coinvolti.

In questo modo Regione Liguria vuole confermarsi leader a livello italiano per semplificazione e innovazione in campo urbanistico dando seguito a quanto portato avanti in questi anni, come la legge regionale sui sottotetti o quella sulla rigenerazione urbana, con l’obiettivo di fornire risposte puntuali e all’avanguardia alle esigenze degli attori del processo edilizio, dalle istituzioni ai cittadini.

“Regione Liguria mostra, ancora una volta, la sua massima vicinanza a chi amministra e lavora sul territorio con questo ciclo d’incontri che ha avuto grandissimo successo – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola -. Abbiamo messo a disposizione di sindaci, professionisti e rappresentanti delle associazioni di categoria le nostre competenze in materia dando seguito all’ampia attività di studio e illustrazione condotta sul tema fino a oggi. Quella odierna è stata una preziosa occasione di confronto in cui abbiamo dato modo ai partecipanti di poter comprendere al meglio come la nuova normativa nazionale si possa sposare con quanto già attivato, da tempo, in Liguria.

“Vogliamo fornire risposte utili per far fronte alla crescente domanda abitativa promuovendo e supportando, soprattutto, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo di suolo con, allo stesso tempo l’obiettivo di dare lavoro e, di conseguenza, far crescere il territorio ligure. Ringrazio gli ordini professionali e le associazioni di categoria per il supporto e la collaborazione data per la buona riuscita dell’incontro”, conclude l’assessore.

Tra i relatori il direttore generale del settore Territorio della Regione Liguria Alessandro Croce, il dirigente Affari giuridici Daniele Casanova, il dirigente Edilizia e Politiche abitative Silvia Risso e il funzionario giuridico del Territorio Valentina Nencioni. Da sottolineare che il convegno è stato valevole per i crediti formativi degli organi professionali interessati.