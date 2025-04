Referendum lavoro e cittadina, in provincia di Savona si sono costituiti altri 3 comitati

Savona. Questa settimana si sono costituiti in Provincia di savona altri 3 Comitati Referendari Territoriali per i 5 Si dei Referendum dell’8 e 9 giugno sul lavoro e cittadinanza.

Il comitato del Levante Savonese (Albissole, Celle, Varazze, Stella, Sassello) a cui hanno aderito Anpi, Arci, Rifondazione, SPI CGIL, CGIL, Possibile, PD Marina, PD Celle/Stella, PD Varazze e AVS.

Il comitato della Valbormida a cui hanno aderito Isrec, Anpi Cairo Montenotte, PD Altare, Anpi Carcare, ARCI, PD Carcare, PD Cairo Montenotte, Sinistra Italiana , PCI, CGIL, SPI CGIL, PD Millesimo Cengio Alta Valbormida.

Il comitato Finalese formato da CGIL, SPI CGIL, ANPI, PD, AVS e dai partiti e dalle associazioni presenti nel territorio del finalese che hanno già aderito al comitato provinciale savonese.

Questi 3 comitati territoriali si aggiungono a quelli, già costituiti nelle settimane scorse (Savona e Ponente/Albenganese), conseguentemente i Comitati Referendari in provincia di Savona sono in totale 5 e comprendono tutte le aree del territorio savonese, oltre al Comitato referendario Provinciale.

I comitati per i referendum su lavoro e cittadinanza propongono “cinque sì per i cinque quesiti che riguardano nello specifico: lo stop ai licenziamenti illegittimi; migliori tutele per lavoratrici e lavoratori delle piccole imprese; la riduzione del lavoro precario; più sicurezza sul lavoro; l’integrazione per oltre 2 milioni e mezzo di cittadine e cittadini di origine straniera che in Italia nascono, crescono, lavorano e studiano stabilmente”.

“La partecipazione al voto referendario è lo strumento necessario per cambiare il verso delle cose in tutto il Paese e nella nostra provincia dove la qualità dell’occupazione continua a peggiorare; per migliorare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori e dei diritti di cittadinanza di un Paese europeo degno di esserlo. Condividere gli obiettivi tra organizzazioni sindacali, associazioni, partiti politici è un esercizio di democrazia rappresentativa che può e deve rappresentare una speranza per il futuro, in un’epoca storica tumultuosa e incerta per effetto degli stravolgimenti internazionali”.