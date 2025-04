Referendum, il 12 aprile alla Sms La Generale l’incontro “Questa volta le cose possiamo cambiarle noi!”

Liguria. Sabato 12 aprile si terrà una giornata nazionale di mobilitazione straordinaria dedicata alla campagna referendaria in vista del voto dell’8 e 9 giugno. In Liguria sono 4 gli appuntamenti che si terranno per informare la cittadinanza sui temi sui quali si andrà a votare l’8 e il 9 giugno.

I temi referendari riguardano la dignità del lavoro (e in particolare il contrasto ai licenziamenti), uno è contro la precarietà, uno per salute e sicurezza sul lavoro, uno per il diritto di cittadinanza a chi vive e a chi lavora nel nostro Paese. La giornata di sabato sarà dedicata ad illustrare i quesiti referendari ai quali si chiede di votare 5 sì.

A Savona presso la Sms “La Generale” in via San Lorenzo alle 15 si terrà l’incontro “Questa volta le cose possiamo cambiarle noi!”. Previsti interventi di rappresentanti sindacali, partiti, associazioni componenti del Comitato provinciale referendario.

Tutte le info sui programmi degli appuntamenti www.liguria.cgil.it.