Referendum, a Savona l’incontro “Cinque sì per il lavoro e la cittadinanza”

Savona. “Cinque sì per il lavoro e la cittadinanza” è il titolo dell’iniziativa di apertura della campagna elettorale referendaria organizzato dal Comitato provinciale per il referendum dell’8 e 9 giugno.

L’evento si terrà sabato 12 aprile alle 15 alla Sms “La Generale” di via San Lorenzo a Savona. Intervengono: Andrea Pasa, segretario generale della Camera del Lavoro; Franco Zunino, presidente di Arci Savona; Sergio Acquilino de “Il rosso non è il nero”.

“Riteniamo superfluo sottolineare l’importanza dell’esito dei referendum in questa difficile fase politica, contrassegnata da elementi di estrema criticità su diversi piani (militare, economico, democratico) al riguardo dei quali è necessario il massimo impegno di proposta e di iniziativa per contrastare la pericolosa deriva in atto. Per questi motivi la nostra partecipazione attiva può fornire un contributo rilevante, almeno nella realtà locale, e per questa ragione fondante si prega di prestare massima attenzione all’iniziativa in oggetto”.