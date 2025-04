Referendum 2025, l’8 e il 9 giugno cittadini chiamati alle urne: modalità, scadenze e numeri utili per il voto ad Albenga

Albenga. Si avvicina il giorno del referendum, un momento fondamentale per la partecipazione democratica e per il futuro del nostro Paese. È l’occasione in cui ogni cittadino può far sentire la propria voce e contribuire a decidere su questioni rilevanti per la collettività.

Il referendum si terrà il prossimo 8 e 9 giugno e i seggi elettorali saranno allestiti come di consueto nelle sedi assegnate a ciascun elettore.

Le operazioni referendarie si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Si ricorda di portare con sé un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.

Ecco alcune scadenze da tenere presenti per chi desidera votare ma si trova fuori sede, all’estero e in ospedale o per coloro che, a causa di gravissime infermità, devono votare da casa:

Per coloro che sono disponibili a svolgere funzioni di scrutatore e/o presidente di seggio in sostituzione di soggetti nominati impossibilitati – per prenotazioni telefonare ai numeri 0182 562213 – 562306 – 562307.

Si ricorda che è possibile usufruire di alcuni servizi:

Servizio di trasporto comunale ai seggi – per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 0182 562213 – 562306 – 562307.

Ulteriori dettagli sulle modalità di voto, gli elettori possono fare riferimento alle comunicazioni ufficiali diramate dalle autorità competenti.

Consultare il seguente link.