Quiliano Volley, è Serie C! Battuto Sant’Antonio in trasferta, le biancorosse festeggiano la vittoria del campionato

Quiliano. Una splendida soddisfazione. Ieri sera, presso il Centro Polifunzionale di Genova Sestri, il Quiliano Volley era chiamato a decretare il proprio destino. Le biancorosse sono scese sul tarafex in occasione dell’ultima giornata valevole per il girone “A” del campionato di Serie D: vincere avrebbe permesso alle ragazze allenate dai coach Suglia e Marchese di ottenere la promozione in Serie C.

Alla fine così è stato: Crisafulli e compagne si sono imposte 0-3 al termine di un match che ha decretato un salto di categoria fortemente voluto e conquistato. 17-25, 27-29, 18-25: è questo il racconto attraverso i parziali della sfida vinta dal Quiliano Volley contro Sant’Antonio, una partita epica (soprattutto considerando il secondo set) destinata a rimanere a lungo impressa nella memoria dei tifosi del sestetto guidato da Suglia e Marchese.

“È stato un campionato complicato, ma alla fine siamo riusciti a portarlo a casa”, ha commentato il giovane Christian Marchese, tecnico estremamente orgoglioso di quanto fatto dalle atlete da lui allenate. Il Quiliano Volley festeggia dunque la promozione diretta al campionato di Serie C: niente da fare per Sabazia e Finalmaremola (squadre classificatesi rispettivamente al secondo e al terzo posto, ndr), sestetti che però potranno provare a conquistare il salto di categoria attraverso i playoff.