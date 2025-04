“Quale forma rappresenta la tua città?, “Quale colore manca alla città?”: le domande del questionario di Sea-s sui cassonetti intelligenti

Savona. Mentre la città polemizza per l’organizzazione della nuova raccolta porta a porta, Sea-s pubblica sul suo sito un questionario sui cassonetti intelligenti che saranno installati nel centro città da fine aprile. E dopo due giorni il questionario fa già discutere i cittadini sui social.

“La città appartiene a chiunque la abita, indipendentemente dalla zona di residenza. L’intento del progetto – spiega Sea-s – non è modificare il servizio di raccolta rifiuti, ma di coinvolgere tutte le aree della città, in modo che nuovi oggetti, come i cassonetti, possano migliorare l’aspetto e la qualità dell’ambiente urbano e rispondere alle esigenze della comunità. Il tuo contributo è fondamentale per permettere a questi oggetti di arricchire e migliorare la città diventando delle risorse e non solo degli spazi di rifiuto”.

Dopo la parte introduttiva su età e luogo di residenza, le domande entrano nel merito: “Cosa significa per te trasformare un rifiuto in una risorsa?”, “Quali caratteristiche rendono uno spazio pubblico accogliente e visibile?”, “Cosa manca oggi alla città per essere più inclusiva e vivibile?”, “Quanto ritieni importante l’aspetto visivo degli spazi di raccolta dei rifiuti della città?”, “Quali elementi simbolici e luoghi rappresentano meglio la tua città?”.

“Una nuova idea di contenitore: se i cassonetti fossero anche altro, cosa potrebbero essere?“. Tra le risposte: “punti di ritrovo”, “aree per pausa pranzo”, “postazione fotografica instagrammabile”. E ancora “Se dovessi raccontare la tua città attraverso una o più forme, quali sarebbero?”, tra le risposte delle figure geometriche; “Se dovessi associare tre colori alla città, quali sarebbero?”.

Sea-s precisa che “il progetto è stato affidato a ricercatori e designer esterni, che sono coinvolti nella sua realizzazione tramite attività di ricerca e co-progettazione. Lo spazio di raccolta dei rifiuti può diventare un luogo curato e funzionale, integrato nel contesto urbano per migliorare il benessere della comunità. Savona sta vivendo un cambiamento significativo e possiamo contribuire a trasformare i rifiuti in risorse per una città più sostenibile, che risponda meglio anche alle tue necessità”.