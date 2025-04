Punto Nascite e ospedale Albenga, Canepa: “I campanilismi non fanno bene. Bucci? Diverso da Toti, sono fiducioso”

Borghetto Santo Spirito. “Il mio primo dispiacere quando penso alla sanità territoriale è che sia diventata un terreno di scontro politico. Eppure, da amministratore, al di là della mia appartenenza politica, credo che su certi temi serva una visione condivisa. Devo dire che noi sindaci, su molte questioni locali, siamo spesso riusciti a lavorare insieme, mettendo da parte le differenze e remando nella stessa direzione, consapevoli che fosse la scelta giusta da fare”. Così Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, intervenendo nel corso del nuovo episodio del podcast di IVG “La Telefonata”.

La sanità territoriale è da sempre campo fertile per le schermaglie politiche (a livello locale e regionale), ma secondo il primo cittadino di Borghetto a prevalere devono essere la fiducia e l’ascolto: “L’approccio di Bucci – ha detto Canepa nel corso del podcast – è stato molto differente rispetto al suo predecessore (Giovanni Toti, ndr) e questo mi fa ben sperare. Da candidato al consiglio regionale, sono stato diverse volte in giro con il presidente Bucci, quando ancora era ancora candidato alla presidenza, e devo dire che quello che diceva davanti alla gente lo ripeteva anche dopo”.

Borghetto si trova “a metà strada” tra l’ospedale di Albenga e quello di Pietra Ligure, due strutture che nel corso del tempo sono state al centro di dibattiti molto accesi, vuoi per la chiusura del pronto soccorso del Santa Maria di Misericordia, vuoi per la richiesta di riapertura del Punto Nascite del Santa Corona: “Credo – ha sottolineato Canepa – che con il lavoro di tutti possano esserci le condizioni per portare a casa questi risultati. Ricordiamoci che nel savonese non ci sono solo Pietra e Albenga, ma anche Savona e Cairo”.

La sanità è un tema che si lega a doppio filo a quello della viabilità e delle infrastrutture, tra i tasti più dolenti del ponente savonese. Oltre a questi, nel corso del podcast il sindaco di Borghetto ha affrontato anche altre questioni di grande attualità.

