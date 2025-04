Pronto il progetto per la nuova passerella pedonale di Carcare

Carcare. Un progetto che vale circa un milione e duecento mila euro quello per la nuova passerella tra piazza Caravadossi e via Garibaldi, che possa sostituire quella danneggiata dall’alluvione dello scorso ottobre. Il ponte pedonale sarà realizzato in acciaio, con un design armonioso e allo stesso tempo funzionale per collegare le due sponde del fiume Bormida, in assenza di barriere architettoniche.

Il rendering del progetto rende bene l’idea di ciò che l’Amministrazione comunale di Carcare vorrebbe realizzare, e i tecnici sono al lavoro anche per la ricerca dei finanziamenti.

Intanto nei mesi estivi verrà demolita l’ormai impraticabile passerella, i tempi per questo intervento si sono allungati a causa delle necessarie opere di sistemazione dei cavidotti che si intersecano proprio in quel tratto.