Promozione. New Bragno – San Cipriano LIVE: tutti gli aggiornamenti del match in diretta

BRAGNO – SAN CIPRIANO (0 – 1) 7′ Urso

71′ Primo cambio anche per il San Cipriano con l’entrata di Vicini al posto di Craviotto

70′ Ammonito Spatari M. per un intervento in ritardo su Palumbo

68′ Quarta sostituzione per mister Ferraro: esce Cavallone ed entra Monni

64′ Gamba prova dalla distanza ma il difensore avversario devia in calcio d’angolo

58′ Dopo una prima occasione per gli ospiti, in questo secondo tempo, la partita continua in equilibrio senza particolari emozioni

50′ Subito pericoloso il San Cipriano con Castro che calcia da posizione defilata ma la palla sfiora il palo opposto

Rientro in campo alle ore 16:00. Il Bragno inserisce subito Osman, Gamba e Rizzo che subentrano al posto di Morielli, Favara e Tubino

Ore 15:47 termina il primo tempo con il vantaggio della squadra ospite

45′ L’arbitro assegna 3 minuti di recupero

39′ Il Bragno si rende pericoloso con Di Martino che prova la conclusione dalla distanza ma il tiro è centrale e Balbi riesce a respingere

34′ Occasione per gli ospiti con Caretti che prova a calciare da dentro l’area, ma la palla finisce a lato

26′ Ammonizione per Morielli dopo essersi rivolto in modo aggressivo al guardalinee

23′ Grande occasione per il raddoppio del San Cipriano a seguito di una punizione, la palla, però, colpisce il palo e Vulpes non riesce a siglare il 2 a 0

19′ Ammonizione per Palumbo dopo un duro contrasto aereo a centrocampo

13′ Il Bragno prova a reagire cercando di tenere il gioco nella tre quarti avversaria; Di Martino prova il cross che si trasforma in un tiro verso l’incrocio dei pali, ma Balbi devia sul fondo

7′ GOOOL!! Castro da centrocampo, con un passaggio filtrante, riesce a innescare Urso che prosegue la corsa sull’esterno per poi accentrarsi e con un tiro rasoterra buca Ghizzardi.

5′ Primo brivido del match creato dal Bragno con Tubino che con l’esterno prova a cercare Romano all’interno dell’area, ma il portiere riesce a anticipare

Calcio d’inizio alle 14:59

In questa domenica soleggiata, presso il campo C.Corrent, si affronteranno Bragno e San Cipriano. I padroni di casa hanno, già quest’oggi, la possibilità di salvarsi con due giornate d’anticipo in caso di vittoria. Nelle ultime giornate hanno conquistato due pareggi contro il Ceriale e l’Albissole. Il San Cipriano, al momento dodicesimo in classifica, dovrà dare il meglio nelle giornate rimanenti per provare a evitare i playout. La squadra, nelle giornate precedenti, ha collezionato un pareggio con il Ventimiglia e due vittorie contro Finale e Sampierdarenese. L’incontro sarà diretto dalla terna arbitrale composta da Ucci Luigi (GE), Biasotti Niccolò Bruno (GE), Cannella Fabio (GE) e il fischio d’inizio è previsto alle ore 15:00.

FORMAZIONI

Bragno: Ghizzardi, Vasiumin, Esposito, Morielli, Favara, Turco, Palumbo, Tubino, Cavallone, Di Martino (C), Romano. A disposizione: Bruzzone, Osman, Negro, Bovio, Rizzo, Capici, Monni, Gamba, Kuci. Allenatore: Ferraro Flavio.

San Cipriano: Balbi, Villa (C), Bruzzese, Montecucco, Trucco, Castro, Caretti, Urso, Vulpes, Spatari M., Craviotto. A disposizione: Alesso, Vaccaro, Messina, Bondelli, Bugli, Rosasco, Saulle, Spatari C., Vicini. Allenatore: Tovani Pier Luigi