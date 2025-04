Promozione, sei gol tra Carcarese e Finale: i biancorossi vincono e si assicurano il secondo posto

CARCARESE-FINALE 4-2 (49’ Bertoni, 52’ F. Moretti, 61’ Dagnino, 70’ Kosiqi, 87’ Trevisano, 88’ Ghirardi)

50’ Triplice fischio, vince la Carcarese 4-2

44’ Mombelloni rileva Brovida

43’ GOOOOL! La Carcarese allunga subito il vantaggio: conclusione di Poggi, Scalvini si oppone, tap in vincente di Ghirardi. 4-2

42’ GOOOOL! Il Finale la riapre: Trevisano riceve in area e supera Giribaldi in uscita con un pallonetto. Proteste della Carcarese per fuorigioco, ma la rete viene assegnata. 3-2

38’ Gjataj prende il posto di Diamanti

35’ È il turno di Bonifacino, entra per Babliuk

32’ Seconda sostituzione per la Carcarese: F. Moretti esce per Spozio

30’ Cambio tra fratelli: esce Vittorio Brollo, entra Gabriele

26’ Primo cambio per la Carcarese: Kosiqi, fresco di gol, lascia il posto a Poggi

25’ TRIS! Velo di Babliuk per Kosiqi che va via a due difensori e in area calcia di destro, realizzando il 3-1 per la Carcarese

20’ Grande occasione per la Carcarese: Bertoni serve la palla perfetta a Kosiqi che aspetta troppo a calciare, la passa allora a F. Moretti che ci prova di prima, ma manda a lato

16’ GOOOOOOL! Accorcia le distanze il Finale: Renda serve Dagnino che da terra spara in porta, la palla colpisce il palo interno e poi gonfia la rete. 2-1 e partita riaperta

14’ Terzo cambio per Delfino: Risso prende il posto di Belvedere

12’ Bertoni dalla linea di fondo serve Kosiqi che nel cuore dell’area colpisce di testa e segna il tris biancorosso, ma la rete viene annullata. Secondo il guardalinee la palla è uscita prima del cross

9’ Renda riceve al limite, controlla e calcia: la palla colpisce il palo esterno e finisce sul fondo. Brividi per la Carcarese

8’ Doppio cambio per il Finale: entrano Dagnino e Nazarenko, escono Taku e Cafarotti

7’ GOOOOOOOOL! Punizione dal limite per la Carcarese: Prato batte corto per Fabio Moretti che calcia con il mancino, Scalvini ci arriva ma non riesce ad evitare il gol. 2-0

5’ subito prova a pareggiare il Finale, con Trevisano che riceve dalla linea di fondo e al centro dell’area va a colpo sicuro, ma Croce salva i biancorossi

4’ GOOOOOOL! Cross di Ghirardi dalla sinistra, Bertoni al limite dell’area piccola colpisce con l’esterno e coglie di sorpresa Scalvini. 1-0

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

45’ Punizione dai 25 metri per la Carcarese: batte Prato, palla alta e duplice fischio dell’arbitro. Il primo tempo finisce 0-0

43’ Sulla punizione Prato tocca corto per Brovida che con il mancino calcia di potenza, ma non è preciso: pallone ampiamente fuori

42’ Giallo per Arzarello che commette fallo su Prato al limite, punizione da posizione interessante per la Carcarese

36’ Brovida riceve al limite, si gira e calcia con il destro, la conclusione non impensierisce Scalvini che blocca senza problemi

35’ Occasionissima per la Carcarese: Babliuk la mette in mezzo per Kosiqi che calcia di prima a pochi passi dalla porta, ma il numero 9 spara alto

34’ Bertoni serve centrale Babliuk che controlla e calcia, palla sul fondo

29’ Brovida ci prova dalla distanza, la conclusione rasoterra finisce a lato

25’ Cross di Ghirardi dalla sinistra, bravo Brollo ad anticipare Babliuk e a mandare in angolo

15’ Corner dalla sinistra per il Finale: batte Cafarotti, Belvedere colpisce di testa ma viene murato, secondo il giocatore giallorosso con la mano, ma l’arbitro Bergonzi non è d’accordo e invita a proseguire

13’ Lancio per Babliuk che ci prova con il destro, ma non riesce a dare potenza alla conclusione, Scalcini blocca sul primo palo

12’ Punizione dalla trequarti nei pressi della linea laterale per il Finale: Belvedere calcia direttamente in porta, conclusione spiovente che finisce di poco alta, Giribaldi era sulla traiettoria

8’ Bel cross di Babliuk dalla destra sul secondo palo, bravo Caligaris ad allontanare la minaccia di testa. Partita fin qui equilibrata con la Carcarese che cerca di guadagnare metri alla ricerca del vantaggio

Si parte alle 15:03, dopo un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco. Carcarese in campo con la maglia blu, Finale giallorossa

Carcare. Penultima gara di campionato per Carcarese e Finale, che questo pomeriggio si affrontano al Corrent per guadagnare punti preziosi in vista rispettivamente dei playoff e dei playout.

Dopo la sconfitta con la capolista Millesimo che ha di fatto annullato la possibilità di vincere il campionato, la Carcarese ha sfruttato la pausa per mettere da parte la delusione e concentrarsi sulle ultime gare. In caso vittoria di oggi, i biancorossi avranno la garanzia di saltare il primo turno playoff (la distanza con la Sampierdarenese sarebbe superiore a 6 punti) e di giocare il secondo in casa contro la vincente tra la terza e la quarta.

Situazione più complicata in fondo alla classifica, con il Finale ora terz’ultimo che punta a risalire la graduatoria di due posizioni per cercare di aumentare il gap dalla penultima Cella (prossima avversaria) e sperare che le altre dirette contendenti perdano entrambe le gare in modo da non giocare i playout. Oppure comunque farlo nella posizione migliore possibile.

La posta in palio è alta, vedremo chi riuscirà a conquistarla.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Croce, Ghirardi, Prato, Moretti F., Moretti L., Brovida, Bertoni, Kosiqi, Babliuk, Diamanti. A disp.: Rizzo, Di Noto, Gjataj, Pirotto, Spozio, Bonfacino, Poggi, Marchi. Mombelloni. All. Enrico Saviozzi

FINALE LIGURE: Scalvini, Caligaris, Brollo V., Taku, Arzarello, Pastorino, Renda, Belvedere, Halaj,Cafarotti, Trevisano. A disp.: Martinetti, Ballone, Brollo G., Dagnino, Mallarino, Marangi, Nazarenko, Palumbo, Risso. All. Gianfranco Delfino

ARBITRO: Christian Bergonzi di Genova

ASSISTENTI: Emiljano Plaka e Marco Vitale di Savona