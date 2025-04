Promozione, Albissole vs Millesimo LIVE: ai giallorossi basta un punto per festeggiare l’Eccellenza

ALBISSOLE vs MILLESIMO 0-0

45’+1′ Fine primo tempo: 0-0 tra Albissole e Millesimo, con questo risultato i giallorossi sarebbero promossi matematicamente in Eccellenza.

45′ Un minuto di recupero. Ottimo controllo di Gomes che si accentra e prova la botta da fuori: parata a terra per Scavolini.

38′ Scaramuccia tra Gomes e Ghigliazza, che riceve una spinta: ammonito il numero 9 giallorosso.

35′ Un’ottima occasione a testa fino ad ora tra le due squadre.

29′ Che parata di Conde! Conclusione di Polito destinata a finire sotto l’incrocio, il portiere giallorosso ci arriva con un grande colpo di reni. Nel frattempo Ndiaye si era accasciato in area tecnica ricevendo sostegno da Sarpero e la panchina. Trovandosi fuori dal campo il gioco è proseguito e dopo il secondo corner ha potuto rientrare dopo la medicazione dello staff.

24′ Coro dei tifosi ceramisti per Sarpero, che ringrazia dalla panchina. Ieri il tecnico ha pubblicato un post nel quale aveva parlato della possibilità che questa contro il Millesimo potrebbe essere la sua ultima partita al Faraggiana.

22′ Occasione Millesimo! Cross di Di Mattia al bacio per la testa di Gomes che intercetta bene la palla ma finisce sopra la traslversa.

20′ Partita nel complesso molto equilibrata al Faraggiana. Ora il Millesimo sta cercando di uscire più fuori dopo una partenza interessante della squadra di Sarpero.

16′ Ecco il Millesimo. Pallone messo dalla sinistra con Gomes a colpire in area: deviazione e corner.

15′ Bel momento dell’Albissole che crea la prima palla gol della partita. Polito sprinta e va in area con un cambio di direzione verso sinistra. Poi si allarga e calcia, ma la sfera finisce a lato.

12′ Sarpero chiede ai suoi di giocare con personalità, senza optare per il lancio lungo. Una richiesta anche dal punto di vista della velocità dell’esecuzione, che vuole alta.

9′ Partita bene l’Albissole che a livello di intensità sta dimostrando di aver approcciato nel modo giusto e serio l’appuntamento. Il Millesimo ha bisogno di trovare qualche scelta più incisiva in fase di possesso.

5′ Primi minuti di studio tra le due formazioni. Canta ininterrottamente il tifo ceramista. Al Millesimo, ricordiamo, basta un solo punto per arrivare al matematico salto in Eccellenza.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Albissole: 1 Scatolini, 2 Minuto, 3 Andreazza, 4 Iadanza, 5 Favorito, 6 Rolandi, 7 Nacci, 8 Ghigliazza, 9 Polito, 10 Rebagliati, 11 Cancellara. A disposizione: 12 Camara, 13 Cerchi, 14 Acquanita, 15 Cuka, 16 Saracco, 17 Chiarlone, 18 Mancini, 19 Diana, 20 Enzi. Allenatore: Sarpero.

Millesimo: 1 Conde, 2 Cigliutti, 3 Guarco, 4 Di Mattia, 5 Ndiaye, 6 Vittori A, 7 La Rosa, 8 Gadau, 9 Gomes, 10 Benzo, 11 Quinonez. A disposizione: 12 Casanova, 13 Stafa, 14 Pregliasco, 15 Bove, 16 Bogarin, 17 Sata, 18 Villar, 19 Salvatico, 20 Vittori Y. Allenatore: Macchia.

Arbitra Gorlero di Imperia, Prastaro di Genova e Romeo di Savona.

Albissola. Dopo aver battuto la Carcarese prima della sosta, alla penultima giornata il Millesimo si ritrova veramente ad un passo dall’Eccellenza. Ai giallorossi di Macchia basta infatti un solo punto tra oggi e la prossima domenica contro la Superba per festeggiare matematicamente il salto di categoria e celebrare un percorso dalle strisce positive e numeri davvero impressionanti. Un altro piccolo sforzo, quindi, per raggiungere un grandissimo traguardo sportivo per tutta la comunità millesimese.

Di fronte c’è l’Albissole di mister Carlo Sarpero che intende chiudere al meglio la propria stagione dopo un buon percorso disputato da squadra neopromossa. “Ultima partita in casa e potrebbe essere anche l’ultima al Faraggiana. Per chi ci è stato sempre vicino soprattutto in questi ultimi tre anni per chi ci ha amato e sostenuto in ogni circostanza, per chi ha messo Albissola sopra ogni cosa per raggiungere gli obiettivi, ed ha il piacere di salutarci e condividere con noi il penultimo tassello di questa stagione importante da neopromossa al ritorno in promozione, vi aspettiamo domani al campo”. ha scritto ieri il tecnico biancoceleste sui propri profili social. L’avventura sulla panchina ceramista è giunta al termine? Le prossime settimane diranno qualcosa di più.