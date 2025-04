Promozione, al Viglino mille spettatori per un derby che vale il campionato: il LIVE di Millesimo-Carcarese

Risultato: Millesimo 0-0 Carcarese [Live]



88’ Bonifacino cerca Brovida nel cuore dell’area di rigore ma Conde grazie ad un balzo felino realizza l’ennesimo intervento provvidenziale della sua partita: manca sempre meno, il Millesimo cerca di resistere in ogni modo.

87’ Casassa prende il posto di Luca Moretti: ancora un accorgimento in casa Carcarese nel tentativo di vincere la sfida.

86’ Brovida cerca la porta dal limite dell’area, ma la sua conclusione esce strozzata e termina debole sul fondo.

82’ mister Battistel prova a spezzare l’impasse inserendo Bonifacino al posto di Fabio Moretti.

81’ il Millesimo chiama una sostituzione ritirandola nel secondo immediatamente successivo: la confusione regna sovrana sulla panchina giallorossa, una situazione che porta il direttore di gara ad ammonire mister Ivo Castello.

80’ Brovida calcia bene, ma Quinonez riesce a respingere proteggendo il risultato.

79’ Brovida viene letteralmente falciato da Ndiaye che rimedia un inevitabile cartellino giallo: sarà punizione da posizione invitante per la Carcarese.

77’ cresce ulteriormente la tensione con il direttore di gara che prova a ristabilire l’ordine allontanando mister Macchia: una protesta accesa costa cara all’allenatore dei giallorossi, il quale dovrà seguire i suoi dalla tribuna in questi ultimi minuti di gara.

74’ Gomes de Pina viene sostituito: dentro Quinonez al suo posto.

73’ Gomes de Pina risponde agli assalti avversari con una bordata dal limite dell’area che spaventa Nonnis e compagni: ottima chance per i padroni di casa.

71’ incredibile al “Viglino”. Altra occasione mastodontica per la Carcarese con Poggi che pesca Kosiqi nel cuore dell’area di rigore il quale, di testa, trova un intervento fantascientifico di Conde che salva i suoi: scricchiola ma resiste il punteggio di 0-0.

70’ altra chance clamorosa per la Carcarese. Brovida taglia un ottimo traversone direttamente da corner trovando la spiazzata di un compagno che libera Poggi il quale, da terra, non riesce incredibilmente a deviare il pallone in porta: resiste in qualche modo il muro eretto dal Millesimo, ma gli uomini di mister Battistel danno l’impressione di averne di più in questa fase del match.

69’ Macchia sorprende sostituendo Villar per favorire l’ingresso di Gadau.

66’ Moretti cerca la porta dal limite dell’area, ma la sua conclusione termina sul fondo: il numero 5 dei biancorossi reclama una deviazione e quindi un corner, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso e lo sanziona a causa di una protesta eccessivamente animata.

62’ chance colossale per la Carcarese. Poggi di testa anticipa Conde illudendo i propri tifosi di averlo battuto, ma il pallone termina sul fondo: brivido per il Millesimo, i giallorossi hanno nettamente abbassato il loro baricentro rispetto all’inizio della seconda frazione. In seguito, Conde ritarda la rimessa dal fondo venendo sanzionato.

60’ ancora una sostituzione per il Millesimo: dentro Bogarin, fuori Sata.

59’ mister Macchia opta per un accorgimento inserendo Cigliutti al posto di Brignone.

56’ Ndiaye sventa un’occasione colossale per la Carcarese con un salvataggio provvidenziale in campo aperto: resiste il Millesimo, ma gli ospiti spingono forte alla ricerca del vantaggio.

52’ mister Battistel opta per operare la prima sostituzione del match: dentro Pirotto, fuori Diamanti.

47’ Villar pesca Di Mattia nel cuore dell’area di rigore il quale svetta di testa sfiorando il palo alla sinistra di Giribaldi: altro brivido per la Carcarese, ottimo approccio del Millesimo anche in questa seconda frazione di gioco.

46’ pronti, via e il Millesimo ricomincia da dove aveva lasciato, ovvero pressando la Carcarese. I giallorossi non sembrano accusare l’inferiorità numerica con Facello che calcia a botta sicura trovando però la gamba di un difensore avversario: sarà corner per i padroni di casa.

Alle 16:45 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi interpreti scesi in campo dall’inizio. Si ricorda il fatto che il Millesimo sia in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Piana.

Termina così un primo tempo estremamente intenso, 45 minuti in cui entrambe le squadre si sono sfidate a viso aperto senza tuttavia riuscire a sbloccare la sfida.

45’+5 Punizione dal limite di Prato, conclusione sulla barriera, si chiede così il primo tempo. Scintille anche mentre le squadre raggiungono gli spogliatoi, l’arbitro ammonisce mister Macchia per qualche parola di troppo

45’+4 Contropiede della Carcarese che si trova 3 vs 2, F. Moretti lancia per Babliuk, ma Guarco recupera fallosamente e si prende il giallo

45’+3 Incursione di Sata dalla destra, crossa in area piccola dove è salvifico l’intervento di L. Moretti che spazza via

45’+2 Avanza Prato che dopo aver superato l’avversario calcia dal limite, tiro centrale, Conde blocca in due tempi

45’+1 Brovida la mette in mezzo dalla sinistra, colpisce in area Bertoni e viene murato, il numero 8 viene poi ammonito per gioco pericoloso

45’ Cinque minuti di recupero.

39’ Gioco fermo per permettere al massaggiatore di assistere Conde, per lui dolore muscolare alla coscia destra.

37’ Brovida si libera dell’avversario sulla sinistra e serve al limite F. Moretti che calcia di prima, palla alta.

33’ Incornata di Facello su corner, la palla esce di pochissimo.

32’ Duello in area tra Sata e Nonnis, quest’ultimo manda il pallone in angolo, il Millesimo chiede un rigore, ma per l’arbitro il difensore ha toccato il pallone e non ci sono quindi gli estremi. Ammonito Sata per simulazione.

30’ Punizione dalla destra della Carcarese, Brovida è solo in area ma colpisce malissimo.

29’ a battere la punizione va Villar, la sua conclusione finisce sopra la traversa.

25’ Fallo su Villar al limite, punizione per il Millesimo. Si accendo una miccia prima della battuta, Piana colpisce al volto Poggi e l’arbitro gli sventola il cartellino rosso. MILLESIMO IN 10!

23’ Filtrante per Sata che potrebbe trovarsi solo davanti a Giribaldi, ma F. Moretti è bravissimo ad anticiparlo e allontanare il pallone.

22’ Corner per la Carcarese, dopo batti e ribatti in area, la palla arriva a Brovida che spara altissimo.

21’ Punizione dai 25 metri per la Carcarese, Brovida batte rasoterra per l’inserimento dei Nonnis che ci prova con il sinistro, là viene murato da un difensore, palla sul fondo.

18’ L’arbitro richiama alla calma la panchina del Millesimo.

11’ Filtrante sulla sinistra per Brovida, bravo Di Mattia ad anticiparlo e deviare in angolo.

10’ Cross di Villar dalla sinistra, per Sata ma il giocatore giallorosso, pressato dal difensore, non ci arriva e Giribaldi fa suo il pallone.

6’ Ancora Millesimo: con Gomes che recupera palla al limite e calcia in porta, di nuovo Giribaldi costretto ad intervenire. La palla sulla respinta arriva a Villar che però non riesce ad essere pericoloso.

5’ Primo brivido del match: Sata controlla al limite e lascia partire il mancino, Giribaldi si distende e manda in angolo.

Si parte alle 15:38, davanti a oltre mille spettatori pronti per questo derby importantissimo, calcio d’inizio della Carcarese.

Millesimo. Prima contro seconda, tre punti che valgono un campionato. È altissima la posta in palio oggi al Beppe Viglino, dove alle 15:30 si sfideranno Millesimo e Carcarese.

Tre i punti che separano le due formazioni: in caso di successo il Millesimo consoliderebbe il suo primo posto in classifica, andando a +6 dai biancorossi a solo due giornate dal termine. La vittoria del campionato non sarebbe ancora matematica, ma i ragazzi di Macchia sarebbero davvero ad un passo dalla promozione storica in Eccellenza, così come in caso di pareggio.

Se invece sarà la Carcarese ad aggiudicarsi la sfida, rivendicando l’1 a 0 dell’andata, il finale della stagione sarà ancora più divertente: entrambe si troverebbero in vetta a 64 punti e, salvo errori nei due turni rimanenti, dovrebbero di nuovo scontrarsi per lo spareggio che eleggerebbe la regina del Girone A.

Il pubblico è delle grandi occasioni, l’emozione è tanta, la sfida un derby che rimarrà nella storia del calcio valbormidese. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI

MILLESIMO: 1 Conde, 2 Facello, 3 Guarco, 4 Di Mattia (C), 5 Ndiaye, 6 A. Vittori, 7 Sata, 8 Piana, 9 Gomes De Pina, 10 Villar, 11 A. Brignone. A disposizione: 12 Castiglia, 13 Cigliutti, 14 Gadau, 15 Bove, 16 Stafa, 17 Bogarin, 18 Quinonez, 19 Salvatico, 20 Pregliasco. All. Fabio Macchia

CARCARESE: 1 Giribaldi, 2 L. Moretti, 3 Diamanti, 4 Prato, 5 F. Moretti, 6 Nonnis (C), 7 Brovida, 8 Bertoni, 9 Poggi, 10 Babliuk, 11 Kosiqi. A disposizione: 12 Grenna, 13 Casassa, 14 Croce, 15 Ghirardi, 16 Pirotto, 17 Bonifacino, 18 Marchi, 19 Mombelloni, 20 Gjataj. All. Michele Battistel

ARBITRO: Luca Savino di Genova

ASSISTENTI: Andrea Poggi e Osama Chamchi di Genova