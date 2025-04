Principio d’incendio a San Bernardo: ma è un’esercitazione dell’Aib di Laigueglia

Laigueglia. Sabato 5 aprile sulle alture di Laigueglia, si è svolta una esercitazione antincendio del Gruppo Comunale Antincendio di Laigueglia.

Il finto allarme è scattato alle 8.45, segnalando un principio di incendio in località Via San Bernardo. Subito si sono arrivati i soccorsi, mettendo in campo 16 volontari della squadra ponentina, coinvolgendo anche la squadra confinante di Alassio, nel segno della collaborazione e unione nell’attività di spegnimento.

“Un ottima mattinata, passata insieme, per migliorare e ripassare le procedure di spegnimento e bonifica, in vista del periodo estivo – dice Claudio Vigliano, responsabile del Gruppo – I ragazzi hanno dato dimostrazione di efficienza e preparazione. Non sono mancati gli spunti per migliorare, ma l esercitazione serve proprio a questo”.

“Ringraziamo i volontari di Alassio e sicuramente ripeteremo l’esperienza, perché non bisogna mai abbassare la guardia”.