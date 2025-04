Primo maggio, tutto pronto a Cengio per la consueta fiera di Santa Caterina

Cengio. Il 1° Maggio torna a Cengio l’immancabile Fiera di Santa Caterina: il cuore del paese sarà costellato da bancarelle di merci varie, banchetti delle associazioni locali, street food, gonfiabili e spettacoli per i più piccini.

L’area interessata dall’evento sarà compresa tra via Padre Garello, via Marconi, piazza San Giuseppe e piazza Martiri Partigiani. Non mancheranno le tradizionali frittelle, il banco di beneficenza e animazione per le vie del centro.

Per quanto riguarda gli appuntamenti religiosi dedicati a Santa Caterina, martedì 29 aprile, alle 20.30, la Messa nella chiesa a lei intitolata, mentre sabato maggio, alle 21, nella chiesa di San Giuseppe Operaio si terrà il concerto delle corali alle ore 21. Domenica 4, alle 11.15, Messa in Santa Caterina e alle 15.30 venerazione con preghiera animata con gli Apostoli della Pace. Sia giovedì 1 che domenica 4 maggio ci sarà l’intrattenimento musicale con “Angelo e la Banda dei Sogni”