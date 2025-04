Primo Maggio, le iniziative alla Fortezza del Priamar a Savona

Savona. Domani presso la Fortezza del Priamar di Savona si terranno le iniziative dedicate al Primo Maggio. Tutte le iniziative saranno ad ingresso gratuito. Tra gli organizzatori la Cgil di Savona, le Officine Solimano (Nuovofilmstudio, Cattivi Maestri e Raindogs House) e il Comune di Savona, per una giornata ricca di socialità, spettacoli e concerti.

Si inizia alle 12 in piazza della Sibilla con l’apertura del Nuovo Cezanne Concept Bar. Dalle 16.30 a mezzanotte apertura stand delle Officine Solimano con bevande e buon cibo. Tra gli altri eventi si segnala Madame Cirque, animazione itinerante per adulti e bambini in giro per la fortezza e, in bastione San Paolo, laboratorio di giocoleria, con Lucia Fusina. Alle 16 viaggio nella cura: tra lavoro e desiderio, Sala di Piazza della Sibilla, presentazione performata del fumetto “Sindrome Italia. Storia delle nostre badanti”, documentario on the road “Careseekers. In cerca di cura”, di Tiziana Francesca Vaccaro; alle 17.30 sul prato di Bastione San Paolo “Un brutto anatroccolo”, spettacolo per bambini, di Cattivi Maestri Teatro. Alle 18.30 inizio del Concertone del Primo Maggio presso il Piazzale del Maschio con Vallanzaska, Jane Jeresa Blues Band, Mangiatutto, Bailenga.

“Il Concertone non sarà solo un atteso e ricco appuntamento musicale, ma anche l’occasione per lanciare messaggi importanti a sostegno di un lavoro stabile, sicuro e dignitoso, nel rispetto del significato della ricorrenza del Primo Maggio – dicono da Cgil Savona – La giornata sarà l’occasione per rilanciare l’importanza del diritto al voto e quindi per il voto dell’8 e 9 giugno sui 5 referendum di cui 4 sul lavoro e uno sulla cittadinanza”.

Per il segretario generale Cgil Savona Andrea Pasa: “Se vogliamo cambiare qualcosa ne abbiamo la possibilità attraverso il voto, perché ci vuole una società che rimetta al centro la persona, dove il lavoro è uno strumento che permetta di realizzarsi. Bisogna cambiare anche il sistema legislativo che ha consentito questa situazione e investire davvero sulla formazione, con la competizione giocata non sui costi ma sulla qualità del lavoro”.