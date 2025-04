Primavera ed estate 2025 in Val Casies: la natura al primo posto

La Val Casies, o Gsieser Tal, è una valle laterale della più nota Val Pusteria e si caratterizza per essere un angolo ancora autentico dell’Alto Adige che ha saputo preservare la propria identità rurale e paesaggistica.

Silenziosa, verde e costellata dalla presenza di piccoli masi, la valle si estende per circa 20-22 chilometri offrendo scenari di straordinaria bellezza naturale, ideali per una vacanza all’insegna del relax e dell’attività all’aria aperta.

La primavera e l’estate rappresentano i momenti migliori per esplorare questa zona, quando i prati si riempiono di fioriture e i boschi offrono ombra e frescura, accompagnati dal suono dei ruscelli.

Val Casies: un grande parco naturlale

In questi mesi, la Val Casies si trasforma in un grande parco naturale da vivere appieno e senza troppa fretta: escursioni, passeggiate, pedalate in e-bike e soste nei rifugi alpini sono alcuni dei tanti modi per vivere un’esperienza rigenerante, dove il contatto con la natura è assoluto.

Questa piccola, ma incantevole valle è anche un punto di partenza strategico per esplorare altre mete altoatesine, come Brunico, con il suo centro storico vivace, o San Candido, con le sue atmosfere tipiche di montagna. Senza dimenticare i laghi alpini come quello di Braies o di Anterselva, facilmente raggiungibili in auto in meno di un’ora. Chi desidera immergersi in questa atmosfera può iniziare a pianificare la propria vacanza semplicemente cercando “hotel Val Casies” su uno dei vari motori di ricerca.

Escursioni, malghe e natura incontaminata

Durante la primavera e l’estate, la Val Casies regala ai suoi visitatori un’ampia rete di sentieri escursionistici che attraversano prati, foreste e pascoli d’altura. Molte camminate portano a malghe tradizionali dove è possibile assaporare la cucina locale in un contesto semplice e autentico.

Alcune delle più amate, come la Uwaldalm o la Tscharnietalm, offrono viste panoramiche bellissime e sono facilmente accessibili anche con bambini.

Gli appassionati di nordic walking e mountain bike trovano numerosi percorsi ben segnalati, immersi in una natura che resta sempre protagonista. I mesi primaverili, in particolare, sono perfetti per osservare la fioritura dei prati alpini e respirare un’aria pulita e frizzante che rigenera corpo e mente.

Ospitalità e comfort in armonia con l’ambiente

La Val Casies è nota anche per la qualità delle sue strutture ricettive, che sanno coniugare comfort moderno e rispetto per la tradizione. Agriturismi, garni, appartamenti e hotel a conduzione familiare offrono soluzioni adatte a ogni esigenza. Tra questi, l’Hotel Magdalenahof, gestito dalla famiglia Burger, si distingue per l’attenzione al benessere e all’ambiente: situato a Santa Maddalena, in una posizione panoramica, propone una raffinata cucina altoatesina, una zona wellness e camere affacciate sui monti. La struttura offre inoltre il Guest Pass Val Casies, che consente di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici dell’Alto Adige e di accedere a numerose attività e sconti. Una scelta perfetta per chi desidera vivere la valle in modo sostenibile e senza pensieri.

Gite fuori porta e mete nei dintorni

Uno dei vantaggi della Val Casies è la sua posizione strategica, che permette di raggiungere in poco tempo alcune delle località più belle dell’Alto Adige. In poco più di un’ora si può arrivare a Bressanone, con il suo magnifico Duomo barocco e il chiostro medievale, oppure a Lienz, oltre il confine austriaco. Gli amanti della cultura possono visitare il Messner Mountain Museum a Brunico, mentre chi preferisce una giornata rilassante può optare per l’Aquafun di San Candido. In ogni caso, la Val Casies resta sempre il rifugio ideale a cui tornare, dove la natura è padrona e il tempo scorre più lentamente.