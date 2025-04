Prima Categoria. La Baia Alassio continua a sperare grazie a Di Mari, la San Filippo cade all’ultimo respiro

SAN FILIPPO YEPP 1 (88′ Carparelli) – 2 (57′, 90′ Di Mari) BAIA ALASSIO

96′ E termina qua! La Baia la riprende all’ultimo e continua a sperare!

90′ Hamati si butta dentro e poi Gerosa lo colpisce! Espulso e calcio di rigore per la Baia Alassio! Ancora Di Mari sullo stesso lato! Sempre lui! I rigori sono cosa sua e la Baia continua a sperare. Assegnati 6 minuti di recupero.

89′ Assetto super offensivo per la Baia Alassio, dentro Cannizzaro per Vinci.

88′ Pallone dentro per Carparelli! La San Filippo la pareggia a pochissimo dallo scadere! Esplode il Riva per il gol del numero 7.

86′ Cross dentro per Hamati che calcia senza trovare la porta! Che rischio per i padroni di casa che per poco non trovavano il doppio vantaggio.

79′ Primo cambio della partita per la San Filippo, dentro Rosso per Fejzillari. Subito dopo, Hamati cerca di tenere un pallone in campo e rimette lungo. Altro abbaglio di Virgilio che ammonisce il laterale ed espelle Sardo per proteste. Nel possibile spareggio, entrambi non saranno della partita essendo che Hamati era diffidato.

77′ Hamati palla al piede, su Fejzillari vince il contrasto e poi calcia! Che parata di Rizzo, sul corner poi, come sempre, ci pensa Greco a togliere il pallone dall’area.

70′ Altro parapiglia in campo, partita decisamente accesa su ogni piano. Vengono ammoniti Mascardi e Sardo, dopo che il difensore della San Filippo ha spinto con il pallone Gasco davanti alla panchina della Baia Alassio, facendo arrabbiare molto anche Rotiroti. Intanto l’Ospedaletti ha incrementato nel risultato sempre con Zito.

68′ Si riprende la partita dopo un momento di fermo per permettere a Pampararo di riprendersi dopo una brutta caduta. Poco dopo arriva il corner, ancora Pampararo! Doppio salvataggio sulla linea, che brivido però!

64′ Assurdo, succede di tutto! Espulso Damonte per un fallo su Mascardi. Secondo giallo ed espulsione, ora la Baia è in 10. Sardo sopperisce al problema mettendo Barison per Gibilaro.

61′ Parte Di Mari dagli undici metri, ed è gol! La Baia Alassio è in vantaggio grazie a Di Mari, esplode la panchina della Baia Alassio che riprende l’Ospedaletti in testa alla classifica.

57′ Cross dentro della San Filippo, Aicardi tocca e manda in angolo rischiando quasi l’autogol. Sul cross arriva un giocatore della San Filippo che colpisce a botta sicura, che parata di Pampararo! Assurda parata di Pampararo che poi fa ripartire la Baia, Hamati arriva in area e viene atterrato! Sarà rigore! Ammonito Fejzillari per il contrasto, qualcosa da ridire all’arbitro siccome secondo il difensore il contatto non c’è stato.

55′ Ripartenza fulminea della Baia Alassio, Gasco infilza per Hamati che prova il cross teso trovando solo il difensore. Cross da angolo, il pallone arriva a Gibilaro che colpisce il palo! Si ferma di colpo il Riva lato giallorosso, che occasione per le vespe.

54′ Scatta l’ammonizione anche per Condorelli, probabilmente per perdita di tempo.

51′ Pallone dentro l’area messo da Gasco, calcio d’angolo per gli ospiti che termina in rimessa laterale, anche se il pallone era stato fermato da Aicardi sulla linea. Altro cambio per Sardo, fuori Tomao per Hamati.

47′ Parte subito forte la San Filippo con Setti che sfonda lateralmente per poi cercare il primo palo da posizione defilata. Bravissimo Pampararo a metterci il guanto ancora prima che tirasse.

45′ Un ingresso negli spogliatoi tumultuoso con annessa espulsione di Torregrossa per un battibecco tra le due squadre e con il direttore di gara. All’ingresso in campo per l’inizio del secondo tempo, Sardo mescola le carte sul tavolo, fuori Michero per Gasco.

Secondo tempo

48′ Ammonito Aicardi per simulazione, anche se il giocatore si era scontrato in area nel momento del corner. Un altro abbaglio di Virgilio che qua, al limite, avrebbe potuto lasciar correre senza fischiare. Intanto termina qua il primo tempo, adesso è l’Ospedaletti in vetta grazie al gol di Zito contro la Dianese.

46′ Sacco ci prova dalla distanza, pallone che sembrava innocuo si trasforma in un brivido siccome esce a fil di palo quando Rizzo pensava uscisse di molto.

45′ Palla che schizza fuori dall’area dopo diverse carambole, Condorelli arriva a cannone e calcia decisamente fuori dai pali. Intanto Virgilio annuncia che saranno tre i minuti di recupero.

40′ Che giocata della San Filippo! Condorelli per Setti, tutto nello stretto, poi il pallone arriva ad Orrù che si libera da due giocatori e calcia potente sotto al sette. Pampararo non riesce a bloccare ma respinge, sull’angolo la zuccata di Fejzillari termina alta.

38′ Punizione per la Baia, in questi ultimi frangenti sempre nella metà campo avversaria. Punizione di Sacco che colpisce la barriera, parrebbe con la mano di un difensore e la squadra chiede spiegazioni a Virgilio, ma per il direttore di gara non c’è nulla. Il braccio sembrava attaccato al corpo, ma ormai il penalty non verrà assegnato.

35′ Pallone che viene respinto fuori dall’area, arriva come un treno Vinci che prova a tirare di prima ma Gerosa lo prende poco prima di tirare, ammonito. Subito dopo il fallo e prima del fischio, tira Paltrinieri verso la porta e Rizzo si immola con una super parata. Le proteste della panchina ospite però sono tante, in concomitanza del tiro era arrivato il fischio, avesse segnato il gol non sarebbe stato assegnato.

30′ Spinge forte Sacco, palla a Gibilaro che mette il cross dove per poco non stacca Tomao! Altro tentativo della Baia Alassio svanito.

29′ Ammonito Damonte, intervento a centrocampo fuori tempo che travolge un giocatore avversario. Un ammonito per parte in questa prima metà di primo tempo.

28′ Ancora la Baia Alassio, Pampararo davanti alla porta si prende un grosso rischio e con una finta manda fuori giri Setti, poi Sacco lancia lungo per Tomao che sul filo del fuorigioco intercetta e calcia decisamente fuori. Poi l’abbaglio di Virgilio che dal tiro, senza nessun tocco di un giocatore ospite, concede il calcio d’angolo, poi sulla battuta Di Mari regala di proposito la sfera a Rizzo mandandola in rimessa dal fondo.

26′ Ennesimo fallo su Sacco, battuta veloce della punizione e cross dentro, Di Mari non ci arriva per un soffio! Brivido della SAN Filippo Yepp, che per una piccola disattenzione stava per rischiare grosso.

24′ Partita molto accesa, nessuno molla il passo e si combatte su ogni pallone. Risultato però ancora bloccato come anche quello dell’Ospedaletti, è difficile trovare la via della rete essendo che entrambe le squadre difficilmente riescono a liberarsi per il tiro.

17′ Parto Sacco palla al piede, interviene Greco direttamente sul giocatore, bruttissima entrata fuori tempo. Neanche il tempo di finire la caduta, che Virgilio aveva già estratto il giallo per il difensore di casa.

13′ San Filippo in crescita in questo frangente di partita. Setti subentra in area palla al piede, sta per calciare a tu per tu ma viene atterrato! Sarà rigore! Sul dischetto arriva Carparelli, rincorsa lenta e pallone sulla destra, intuisce Pampararo! Ancora decisivo il numero uno delle vespe.

9′ Gran giocata di Setti che allarga verso Condorelli, passaggio ad Orrù che si accentra e calcia. Deciso l’intervento di Pampararo, facile il tiro e conclusione che si spegne tra le sue braccia.

3′ Ci prova anche la San Filippo, il pallone rimbalza sulla schiena di Carparelli ma poi la sfera viene recuperata dalla squadra di Sardo, che amministra con attenzione in difesa.

1′ Si inizia! Baia subito all’arrembaggio con Di Mari che prova il tiro da dentro l’area, dal rimpallo arriva il cross di Gibilaro che trova il compagno in fuorigioco.

Primo tempo

Ecco le formazioni della partita:

San Filippo Yepp: 1 Rizzo, 2 Abbatemarco, 3 Gerosa, 4 Mascardi, 5 Greco, 6 Fejzillari, 7 Carparelli, 8 Giordano, 9 Orrù, 10 Condorelli, 11 Setti. A disposizione: 12 Risso, 13 Giglio, 14 Furlanetto, 15 Ferrara, 16 Sportelli, 17 El Asri, 18 Miserendino, 19 Rosso, 20 Vigo. Allenatore: Torregrossa e Rotiroti.

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Vinci, 3 Damonte, 4 Combi, 5 Michero, 6 Aicardi, 7 Tomao, 8 Paltrinieri, 9 Di Mari, 10 Sacco, 11 Gibilaro. A disposizione: 12 Tornago, 13 Negroni, 14 Odasso, 15 Barison, 16 Fumagalli, 17 Cannizzaro, 18 Gasco, 19 Sufali, 20 Hamati. Allenatore: Sardo.

Arbitro della gara il signor Virgilio Martin della sezione di Imperia.

Albenga. Novanta minuti che possono racchiudere la vittoria del campionato. Novanta minuti sperano la Baia Alassio da ritornare in Promozione, con un occhio attento innanzitutto sulla San Filippo Yepp, in grande crescita quest’anno e con la quale gli alassini non hanno avuto vita facile ogni volta che si sono incontrati in questa stagione. L’altro occhio va invece sulla partita dell’Ospedaletti, oggi impegnata in casa contro la Dianese. Un pareggio dell’Ospedaletti o una sconfitta, con la vittoria della Baia oggi pomeriggio, porterebbero l’aritmetica. Oggi è imperativo vincere, per chiudere i conti e soprattutto per salutare il campionato nel migliore dei modi. Per la San Filippo sarà il penultimo impegno stagionale, per la Baia Alassio l’ultimo visto il riposo del 4 maggio per l’abbandono del Borgio Verezzi.