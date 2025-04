Prima Categoria, la Baia Alassio lascia il Ferrando con una vittoria! Decisiva la doppietta di Hamati a battere l’Imperiese

BAIA ALASSIO 3 (7′ Di Mari, 51′ e 53′ Hamati) – 1 (59′ Meda) IMPERIESE

95′ Termina qua! La Baia Alassio vince l’ultima in casa e mantiene la prima posizione. Ospedaletti e Camporosso ottengono tre punti, per adesso bisognerà ancora aspettare per la vittoria del campionato.

90′ Ammoniti Tomao e Li Causi per un diverbio in campo, sedato dai giocatori e dalla panchina della Baia Alassio.

89′ Combi ci prova! Tiro fuori da pochi passi, la conclusione non è tra le sue caratteristiche, ma nonostante ciò non cancella la grande prova tattica e difensiva che ha disputato oggi.

84′ Quinto ed ultimo cambio per Sardo, dentro Cannizzaro per Paltrinieri.

81′ Cambio per gli ospiti, fuori Meda per Stabile.

76′ Brivido per la Baia Alassio! Non muore l’Imperiese che ci prova prima con Burdisso che centra il palo, e poi con la conclusione del laterale che centra in pieno Pampararo. Intanto quarto cambio per Sardo, che rileva Hamati per Secco.

75′ Tomao si divora il gol! Scattato da solo, completamente indisturbato, si trova a tu per tu con il portiere e sceglie, anche se da posizione defilata, la conclusione al primo tocco di palla. Pallone a lato di pochissimo, con la concezione che se avesse aspettato ancora un attimo avrebbe potuto calciare a botta più sicura.

74′ Non molla la Baia che continua ad attaccare, questa volta ci prova Sacco che carica da fuori area, pallone a lato veramente di poco.

72′ Ancora Burdisso con un intervento scorretto, questa volta il fischietto di Genova non può far altro che ammonirlo.

71′ Filtrante per Sacco che viene intercettato da Lupano. Corner e pallone preciso su Fumagalli che da solo colpisce di testa, traversa!

69′ Punizione da almeno 25 metri per l’Imperiese, sul pallone Burdisso che cerca e trova potente la porta, pallone tra le braccia di Burdisso.

67′ Un’altro cambio per Sardo nel giro di pochi minuti, fuori Di Mari per Tomao.

65′ Altro cambio per la Baia Alassio, fuori Gasco per Michero.

62′ Primo cambio anche per Sardo, fuori Gibilaro per Fumagalli.

59′ Si alza l’intensità della sfida nonostante il triplice vantaggio. Nel tentativo di recuperare palla, fallo di un giocatore di casa poco dentro l’area, ma per Calmatui è punizione dal limite. Alcune proteste prima del calcio di punizione, pallone dentro e rete di Meda! Rigore o no, l’Imperiese accorcia nel risultato.

58′ Ancora Hamati, scatenato quest’oggi. Sterza e cerca l’angolo, gran risposta di Toja che toglie il pallone dalla porta, poi Gibilaro sbaglia clamorosamente un tap in a porta vuota ma, anche in caso di gol, la rete sarebbe stata annullata per posizione di fuorigioco. Intanto arriva un cambio per gli ospiti, fuori Borrelli per Baroni.

57′ Sacco per Gibilaro che cerca Hamati sul secondo, prova la volè per la tripletta ma non riesce nemmeno a trovare il pallone. Pallone ancora per la Baia, Paltrinieri prova il tiro a giro ma il pallone esce alto alla sinistra dell’incrocio.

53′ Ancora Hamati che passa in mezzo a due, si trova davanti al portiere e calcia! Impossibile! Doppietta nel giro di due minuti! Triplo vantaggio Baia grazie al momento magico di Hamati.

51′ Cross lungo verso Hamati che raccoglie alla perfezione la sfera, poi carica il tirooo! Che gol di Hamati! Era veramente difficile segnare da lì, la rete si spegne sul palo opposto proprio a fil di legno, conclusione chirurgica e doppio vantaggio!.

49′ Angolo battuto da Gasco, palla corta per Paltrinieri che la mette sul secondo, la palla non viene colpita da Di Mari per un soffio! Bravissimo il giocatore ospite ad impedire di provare il tiro in porta.

45′ Si riprende, pallone per la Baia Alassio.

Secondo tempo

46′ Termina dopo un minuto di recupero la prima frazione di gioco, con la Baia Alassio che tolto qualche momento di partita ha completamente avuto il pallino del gioco in mano.

43′ Cross dentro per Di Mari, ma l’arbitro chiama il fuorigioco nonostante il giocatore fosse regolarmente dentro la linea difensiva.

40′ Cross su Gibilaro che stoppa come se fosse un gioco da ragazzi, poi mette il cross senza trovare l’area.

36′ Partita in questi frangenti combattuta a centrocampo, nessuna azione da sottolineare negli ultimi 10 minuti. L’unica arriva proprio adesso! Lancio dalla difesa per Hamati che raccoglie il pallone e prova la conclusione da posizione impossibile, quasi vicino al palo. La palla taglia tutta la linea di porta spegnendosi in rimessa dal fondo.

27′ Hamati prova il tiro/cross, il pallone esce di un nulla! Ancora una volta graziata l’Imperiese.

24′ Punizione per l’Imperiese, questa volta ci prova Burdisso, ma il pallone esce di poco a lato. Poi capovolgimento di campo repentino! Di Mari sciupa un’altra ghiotta occasione, il pallone termina tra le braccia di Toja.

22′ Vinci recupera e conduce palla, vede Di Mari che di prima serve Gibilaro, bel cross dentro ammortizzato di testa da Vinci ancora per Di Mari che spara potente ma alto dal dischetto del rigore.

19′ Palleggio della Baia, Hamati sul laterale cerca Gibilaro dentro, ma il tap in non gli riesce per un soffio.

17′ Scatto dentro di Burdisso e Gasco spende il giallo. Poi sulla punizione si presenta Ansaldi che prova a cercare la porta, non trovandola di un soffio.

10′ Grandissima palla di Gasco che pesca filtrante Hamati, a tu per tu con il portiere battezza l’angolo destro della rete, pallone fuori di pochissimo! In questi primi frangenti la Baia Alassio sta surclassando il gioco dell’Imperiese, rischiando il duplice vantaggio.

7′ Attacca la Baia Alassio, cross dentro per Hamati che stoppa il pallone con il tacco e scatta in area, ma viene messo giù! Sarà calcio di rigore. Sul dischetto va Di Mari, rincorsa lenta e botta potente alla destra del portiere! Gran rigore di Di Mari che torna dall’espulsione e si rende subito decisivo! Baia in vantaggio.

2′ Subito gran giocata di Sacco che mostra subito le sue qualità, mette dentro il cross che non arriva però a nessuno. Poi contatto al limite dell’area, sarà punizione. Sacco prova e prende la barriera, sul rimpallo prova ad andare di prima ma ritrova nuovamente il corpo di un avversario.

1′ Si inizia! Prima del fischio d’inizio osservato un momento di cordoglio per commemorare la figura di Sergio Zenari, ex giocatore della Baia Alassio che ha speso la sua vita per il calcio alassino. Il pallone in possesso degli ospiti, viene recuperato da Vinci che spazza senza fronzoli.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Vinci, 3 Combi, 4 Negroni, 5 Gasco, 6 Aicardi, 7 Hamati, 8 Paltrinieri, 9 Di Mari, 10 Sacco, 11 Gibilaro. A disposizione: 12 Tornago, 13 Damonte, 14 Odasso, 15 Michero, 16 Barison, 17 Cannizzaro, 18 Tomao, 19 Secco, 20 Fumagalli. Allenatore: Sardo.

Imperiese: 1 Toja, 2 Plebani, 3 Meda, 4 Ansaldi, 5 Lupano, 6 Alloisio, 7 Gaggero, 8 Mollaymeri, 9 Burdisso, 10 Borrelli, 11 Dedja. A disposizione: 12 Benedetti, 13 Allosia, 14 Baroni, 15 Stabile, 16 Gorlero, 17 Li Causi, 18 De Simeis, 19 Ceppi.

Arbitro dell’incontro il signor Calmatui Michele di Genova.

Alassio. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme l’ultimo match in casa della Baia Alassio. Oggi contro l’Imperiese si prospetta una bella sfida tra le mura dello stadio alassino. La squadra di Sardo, per cercare di vincere il campionato, è costretta a vincere. Il Camporosso è inciampato domenica scorsa nel pareggio, ma l’Ospedaletti rimane a quota -3 dalle vespe che dovranno riposare all’ultima giornata. Si potrebbe decidere tutto il 4 maggio, con una delle due che potrebbe vincere il campionato (una clamorosamente senza giocare), oppure aprendo lo scenario di una sfida ulteriore nello spareggio.