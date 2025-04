Prima Categoria “B”, Savona pronto ad affrontare il Masone. Bova e Piu in coro: “Partita importante, essere solidi sarà fondamentale”

Savona. L’ennesimo passo compiuto verso la Promozione. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro”, il Savona ha affrontato la Bolzanetese Virtus in occasione della ventiseiesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”).

Il match, una gara a senso unico dominata in lungo e in largo dai padroni di casa, si è concluso con il risultato di 6 a 0 in favore del Vecchio Delfino, squadra che ha così ottenuto la settima vittoria consecutiva per un ruolino di marcia che guardando i numeri vede i biancoblù autori di 29 gol a fronte di sole 3 reti subite nelle ultime sette gare.

I dati fotografano in maniera ideale la forza di una formazione che, sia sulla carta che in campo, sta dimostrando di essere la più forte del campionato. Il girone “B” però non è ancora chiuso e sabato, alle ore 15:00, il Savona si troverà ad affrontare il Masone, compagine attualmente seconda in classifica e pronta a gettare il cuore oltre l’ostacolo per poter continuare a sognare.

Al termine della partita disputata contro la Bolzanetese ad intervenire sono stati Gianluca Bova e Giacomo Piu, portiere e attaccante in forza agli Striscioni i quali hanno analizzato la sfida disputata presentando poi il big match che nel prossimo turno di campionato attende il Vecchio Delfino.

“Per un portiere non è facile mantenere la concentrazione alta – spiega Bova – considerando il fatto che abbiamo spesso il pallino del gioco, però allo stesso tempo so di avere poche occasioni che mi permettono di dimostrare che cerco di dare sempre il massimo per farmi trovare pronto e decisivo. Non è facile, però proviamo sempre ad affrontare le partite con il piede giusto. Speriamo di continuare così”.

A fare eco al compagno è stato Giacomo Piu, di rientro da un infortunio che lo ha tenuto ai box per più di un mese e immediatamente autore di tre reti nelle ultime due gare: “Per ora sta andando tutto bene come speravo e mi auguro di riuscire sempre ad aiutare questa squadra fantastica”.

In seguito i due intervistati hanno rivolto lo sguardo al big match che attende il Savona: “Contro il Masone sarà importantissimo essere solidi perchè loro comunque sono una squadra organizzata che non vede l’ora di aspettarci. Sarà una battaglia, una vera guerra. Per noi ovviamente è una partita importante però l’affronteremo come tutte le altre gare, senza troppa pressione diciamo”.

Infine Bova ha concluso il proprio intervento con un riferimento al pubblico biancoblù, una tifoseria definita da Serie A: “Grazie ai nostri tifosi entriamo in campo con uno spirito diverso, avere un supporto del genere è un qualcosa senza senso”.