Prima Categoria “B”, la Spotornese batte la Letimbro e si rilancia in ottica salvezza. Gerundo: “Di buono solo i tre punti, ora testa alla sfida del prossimo weekend”

Spotorno. Una vittoria dal peso specifico inestimabile. Domenica pomeriggio presso il “Valerio Bacigalupo” Letimbro e Spotornese si sono affrontate in occasione di una delle gare valevoli per la ventisettesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). La sfida, un match per cuori forti, risultava essere un vero e proprio spareggio per la salvezza.

Alla fine la partita è terminata 0-2 in favore della formazione ospite, un risultato che consente ai biancazzurri di tornare a respirare in vista delle ultime tre gare stagionali. Ora, per poter alimentare le speranze, il sodalizio biancazzurro dovrà provare a dare continuità.

In tal senso, come ribadito da mister Gerundo, fondamentale sarà la sfida del prossimo weekend che vedrà i suoi contrapporsi al Pegli Lido: “Di sabato mi tengo solo i tre punti, ma c’è ancora molto da lavorare. Dobbiamo ricordarci che anche sabato prossimo avremo solo un risultato, mi aspetto un match simile a quello disputato contro la Vecchiaudace Campomorone (perso dalla Spotornese con il risultato di 4-3 perchè rimontata, ndr)”.

Niente da fare invece per la Letimbro, compagine che ora dovrà sperare in un vero e proprio miracolo per riuscire a mantenere la categoria. Il prossimo appuntamento a tal proposito rischia di risultare fatale per Vallarino e compagni: i gialloblù infatti si troveranno a sfidare il Savona, formazione che vincendo potrebbe festeggiare il raggiungimento della matematica posizione.

Di seguito ecco le distinte della gara di domenica

Letimbro: 1 Olmi, 2 Saturni, 3 Avalli, 4 Valle, 5 Dalpiaz, 6 Siri, 7 Aliu, 8 Vallarino (C), 9 Intili, 10 Dotta, 11 Bardhi. A disposizione: 13 Caruso, 14 Barba, 15 Pedrazzoli, 16 Ralli, 17 Baschirotto, 18 Rivera, 19 Rebagliati, 20 Botta, Tienon. Allenatore: Fabrizio Dotta.

Spotornese: 1 Valenti, 2 Zhuzhi, 3 Gavarone, 4 Casalinuovo, 5 Patitucci, 6 Basso, 7 La Piana, 8 Canevari, 9 Oddera, 10 Metalla, 11 Rognoni. A disposizione: 13 Carrera, 14 Grigioni, 15 Cirillo, 16 Locatelli, 17 Mara, 18 Rocca, 19 Bianco, 20 Realini. Allenatore: Mario Gerundo.