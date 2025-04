Prima Categoria “B”, la Letimbro soccombe al Savona e il baratro si avvicina. Bardhi: “Loro più forti, noi siamo ancora vivi”

Savona. Una sconfitta pesantissima e dall’amaro sapore di retrocessione diretta. Domenica la Letimbro ha sfidato il Savona in occasione della ventottesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). L’epilogo del match è ormai arcinoto, un perentorio 8-0 che ha sancito la promozione diretta degli Striscioni dopo 5 anni di agonia.

Si complica dunque la situazione dei gialloblù che, nonostante ciò, hanno dimostrato una sportività smisurata tributando i neocampioni del Savona con il “pasillo de honor”. L’ennesima sconfitta tuttavia suona come una sentenza: la permanenza nella categoria per la Letimbro appare come una chimera.

C’è chi però non vuole smettere di crederci come il capitano Alfonc Bardhi, giocatore il quale ha dichiarato: “Con lo Speranza daremo il tutto per tutto e contro lo Sciarbo&Cogo scenderemo in campo come se fosse una finale. Oggi è andata com’è andata, dopotutto il Savona è una grande squadra e meritava di vincere sia questa partita che il campionato”.

“Loro sono una categoria più alta di noi – prosegue l’intervistato -, hanno meritato e noi abbiamo fatto il nostro salutando il pubblico e anche i giocatori del Savona. Noi anche senza portiere abbiamo scelto di scendere in campo per giocarci la partita. Siamo ancora vivi, fino a che la matematica non ci condannerà daremo il massimo. Per il resto il Savona ha vinto e complimenti a loro”.

Infine Bardhi ha concluso dichiarando: “Ti dico la verità, se la squadra fosse stato al completo oggi secondo me avremmo potuto strappare anche un pareggio. Purtroppo da inizio campionato sono mancate po’ di cose e siamo arrivati corti. Nonostante ciò non abbiamo mollato e, fino a quando la matematica ci terrà in gioco, proveremo a giocarcela fino alla fine”.