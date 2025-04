Prima Categoria “B”, il Savona torna ad esultare anche senza giocare: l’Olimpic batte la Campese, domenica prossima i biancoblù potrebbero già festeggiare la Promozione

Savona. Il countdown è ufficialmente partito. Domenica prossima alle ore 15:00, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure, il Savona disputerà il match point promozione.

Dopo la vittoria ottenuta ieri a Masone l’impressione era già quella che i biancoblù avessero compiuto il passo decisivo verso il salto di categoria, ma ora a sorridere agli Striscioni c’è anche la matematica: a tre giornate dal termine del campionato infatti, con un vantaggio di 7 punti sulle inseguitrici, al Savona basterà vincere la partita del prossimo turno contro la Letimbro per laurearsi campione con due giornate di anticipo.

Dopo anni di attesa la città potrebbe dunque tornare ad esultare per un risultato tanto auspicato quanto agognato. Un ulteriore assist per favorire questo tipo di eventualità è arrivato quest’oggi da Campo Ligure: l’Olimpic infatti ha espugnato il “Luigi e Pasquale Oliveri” battendo la Campese di misura (0-1 il risultato finale), ultima squadra fino a qualche ora fa che avrebbe potuto virtualmente continuare a sperare nella promozione diretta (con tanto di incrocio contro il Savona programmato alla penultima giornata di campionato).

Nulla di tutto questo però sarà più possibile e allora la città di Savona e il Savona, a meno di clamorosi colpi di scena, possono prepararsi ad esultare: dopo una stagione trionfale, sta per arrivare la ciliegina su una torta dolcissima. Il tutto con alcune giornate di anticipo rispetto alla naturale conclusione del campionato.

Davvero niente male per una formazione cresciuta di partita in partita dopo aver iniziato la stagione con addirittura tre passi falsi rimediati nelle prime sei partite disputate per il girone “B” della Prima Categoria. Il conto alla rovescia è iniziato: il Vecchio Delfino si prepara a sguazzare in altri lidi.