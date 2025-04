Prima Categoria “B”, domani torna in campo il Savona campione. Milani: “Sguardo già rivolto verso il futuro ma vogliamo vincere ancora”

Savona. Una Promozione da celebrare ed onorare. Domani i campioni del girone “B” del campionato di Prima Categoria saranno chiamati a scendere in campo per la prima volta dalla vittoria contro la Letimbro che ha regalato agli Striscioni e ai propri tifosi un risultato atteso da cinque anni. Il match vedrà i biancoblù opporsi alla Campese, squadra che necessita di punti per ottenere il miglior piazzamento possibile in ottica playoff.

A meno di 24 ore dalla sfida contro il sodalizio rappresentante la cittadina di Campo Ligure ad intervenire è stato Alain Milani, presidente del Savona il quale è tornato a congratularsi e a dispensare ringraziamenti per il risultato ottenuto dalla sua squadra: “Nell’euforia di due settimane fa ho dimenticato di citare alcuni dei protagonisti della promozione, motivo per cui ci terrei a colmare questa lacuna”.

“In primo luogo – scandisce l’intervistato – vorrei dire grazie ad Alessandro Delucis, uno dei principali riferimenti del nostro settore giovanile che mi ha supportato in svariate tappe cruciali della stagione compresi gli incontri con la federazione, la Regione e alcuni degli esponenti dell’amministrazione comunale. Mi sento di poter affermare che insieme formiamo una coppia vincente: la mia anima vulcanica viene completata idealmente dalla sua pacatezza e dalla sua razionalità”.

“Inoltre – continua Milani -, sempre in ottica settore giovanile, ci tengo a ringraziare anche Andrea Antibo e Massimiliano Natrella, persone squisite che hanno svolto un lavoro davvero eccezionale. Infine non potrebbe mancare un riferimento al nostro team manager Andy Calopristi, al massaggiatore Andrea Delfino, al secondo di mister Cola Danilo Ravecca e ad Alfredo Calleri detto ‘Edo’, nostro magazziniere che si è speso tantissimo per la causa entrando nel cuore di giocatori e dirigenti”.

In seguito il numero uno del Savona ha rivolto lo sguardo ai prossimi impegni che attendono il Vecchio Delfino: “Come già detto a Mixed Zone (CLICCA QUI per riprodurre la trasmissione) la nostra volontà è quella di scendere in campo per dare il massimo in ogni partita. Vorremmo vincere non solo le ultime due partite di campionato, ma anche le sfide valevoli per il Titolo Regionale (competizione che coinvolge le compagini vittoriose nei rispettivi gironi della Prima Categoria, ndr)”.

Successivamente Milani è tornato a parlare dello stadio ‘Valerio Bacigalupo’ svelando una novità: “Di recente abbiamo ricominciato ad interloquire con l’amministrazione comunale. Ci è stato garantito che, proprio come richiesto dalla Regione in occasione della visita del presidente Bucci, verrà inviato un progetto per riqualificare l’impianto. Noi vorremmo che il Savona tornasse nel suo storico stadio e, nonostante siamo consapevoli che serva del tempo, è al Bacigalupo che vediamo il nostro futuro”.

In vista della prossima stagione invece, oltre alla conferma di mister Emanuele Cola e del direttore sportivo Alessio Barone, il presidente del Savona ha concluso svelando: “Punteremo molto sul nostro settore giovanile ma non solo. Come già detto, per la disputa delle nostre gare casalinghe vorremmo avvicinarci ai nostri tifosi, motivo per cui ci stiamo orientando sul ‘Chittolina’ di Vado come possibile soluzione. Mancano ancora dei passaggi burocratici, però posso anticipare che la nostra volontà sarebbe quella”.