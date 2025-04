Prima Categoria. Altarese – Mallare LIVE: il derby raccontato in diretta

ALTARESE – MALLARE (0 – 0)

Ore 15:49 termina il primo tempo con il risultato di 0 a 0.

45′ Il direttore assegna 1 minuto di recupero

42′ Ammonizione per De Luca dopo aver protestato

40′ Calcio d’angolo per l’Altarese che con un colpo di testa sfiora il vantaggio

33′ Il ritmo del match si è abbassato, meno occasioni per entrambe le formazioni che stanno sviluppando il gioco a centro campo

28′ Altra occasione per gli ospiti sempre con Bastoni che dopo un cross colpisce di testa, ma la palla finisce a lato

21′ Numerose azioni pericolose da parte di entrambe le squadre, ma nessuna riesce a trovare il goal per sbloccare la partita

16′ Ammonito Shahini per un fallo su Reale

14′ Annullato il goal di Bastoni per posizione di fuorigioco; dopo un rinvio di Kadrija A., Siri stoppa il pallone e prova il tiro che viene intercettato. A questo punto Kadrija H. passa la palla a Bastoni che mette la palla in rete

12′ Prima vera ocpportunità per l’Altarese con Bruzzone che calcia da posizione defilata, ma non centra lo specchio della porta

5′ Dopo la prima occasione per gli ospiti, ora, il match è equilibrato ed entrambe le squadre puntano sull’agonismo

1′ Subito pericoloso il Mallare che, dopo una rimessa laterale, Bastoni da posizione ravvicinata colpisce la traversa

Calcio d’inizio alle ore 15:04

Aria di derby in Val Bormida, in questa domenica si affronteranno Altarese e Mallare presso l’impianto Stelio Fornaciari. Il match di andata ha visto come vincitori i giallorossi grazie alla rete di Gagliardi. L’Altarese, che al momento occupa l’ottava posizione con 31 punti, dopo la sconfitta in trasferta contro il Camporosso per 3 a 2, cercherà di mantenere la posizione. Il Mallare, ultimo in classifica, dovrà trovare nuovamente la vittoria come nella scorsa giornata contro l’Oneglia. Questa è l’ultima opportunità dei ragazzi di mister Fiori per provare a partecipare ai playout. Il match sarà diretto dal signor Semeria Gabriele (IM) e il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00.

FORMAZIONI

Altarese: Fradella, Bruzzone, Crovella, Scaramozzino, Gallo, Eboli, Zaccariello, Shahini, Gagliardi, Brahi(C), Ndiaye. A disposizione: Provato, Zecca, Puglia, Bara. Allenatore: Alessio Ponte

Mallare: Kadrija A., Fiori, Croce, Panaro, Grosso, Briano M., Bastoni, Reale, De Luca, Siri, Kadrija H(C). A disposizione: Briano P., Esposito, Oliveri, Leotta, Domeniconi, Grenno, Brovida, Marenco, Branchetti. Allenatore: Marco Fiori