Presentazione di visitceriale.it, il nuovo sito turistico per le attività e operatori del territorio

Ceriale. Un incontro pubblico, rivolto a tutte le categorie economico-turistiche, per presentare il nuovo portale visitceriale.it, che si affianca alla piattaforma istituzionale – https://www.comune.ceriale.sv.it/ – per fornire uno spazio web completo e interattivo a disposizione degli utenti e dei visitatori della località turistica rivierasca, nel quale tutte le attività e operatori di Ceriale potranno essere presenti e aggiornare i loro contenuti.

L’appuntamento, promosso dall’amministrazione cerialese, è in programma per martedì 15 aprile, alle ore 10.30, presso la sala polivalente di via Primo Maggio, alla presenza del sindaco Marinella Fasano e di altri esponenti della giunta comunale.

Dalle strutture ricettive, ai gestori di attività escursionistiche ed esperienziali, passando per le attività come bar, negozi, ristoranti, stabilimenti balneari, fino ai liberi professionisti, per loro è stata predisposta proprio la sezione dedicata alle attività produttive e alla loro partecipazione attiva alla nuova piattaforma web: https://www.visitceriale.it/adesione/.

Saranno illustrate le sezioni e i contenuti multimediali che promuovono Ceriale, le sue bellezze e le sue attrazioni: mare, spiagge, cultura, natura, relax, specialità enogastronomiche, gli eventi, il borgo di Peagna e tanto altro ancora… Inoltre, gli utenti potranno ricevere info, avvisi e comunicazioni su tutte le novità che riguardano l’offerta turistica.

“Una nuova finestra per far conoscere e scoprire Ceriale, uno strumento importante per la nostra politica di promozione turistica” afferma il sindaco Marinella Fasano, con delega al turismo.

“Per questo è fondamentale lo spazio dedicato all’ospitalità e alla ricettività presente sul territorio cerialese, con la possibilità per l’utenza di organizzare e prenotare il proprio soggiorno, così come le speciali “experience” territoriali da vivere e condividere durante la vacanza”.

“Il portale offre, inoltre, dettagliate descrizioni, immagini, orari di visita e informazioni pratiche su tutta la realtà cerialese”.

“Auspico dopo questo incontro una massima partecipazione degli operatori turistici e commerciali del nostro comune: i gestori e titolari di attività produttive hanno ormai familiarità con le tecnologie digitali e web-social, e ora possono usufruire in maniera semplice e diretta di un nuovo mezzo promozionale” conclude il sindaco Fasano.