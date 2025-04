Albenga. Dopo una nottata di pioggia, ma relativamente tranquilla, è in mattinata che ad Albenga sono iniziate le prime criticità diffuse.

Da una parte, diverse strade allagate e interdette al traffico, tra cui: via del Cristo (dove un papà con due bimbi, rimasto bloccato con l’auto in mezzo all’acqua, è stato soccorso dalla protezione civile); zona foce; Sp 39 per Campochiesa; Sp 3 Ceriale – Cisano e sottopasso ferroviario.

Dall’altra, la situazione del Centa, che verso metà mattina ha iniziato ad alzarsi in modo preoccupante: la pioggia continua a battere e si spera che, come da previsioni, i fenomeni si esauriscano via via nelle prossime ore.

In terra ingauna, da ieri sera (16 aprile) è stato attivato il Coc nonostante l’allerta diramata fosse “solo” gialla: una scelta che si è dimostrata lungimirante alla luce della situazione attuale. Al momento sono oltre una ventina le unità di protezione civile che stanno battendo a tappeto, senza sosta, tutto il territorio.

“Rivolgo il mio personale plauso alla nostra protezione civile, – le parole del consigliere delegato Antonio Caviglia. – Hanno lavorato senza sosta tutta la notte e continuano a farlo questa mattina. Nei giorni scorsi hanno analizzato le previsioni, le hanno trovate tutt’altro che confortanti e insieme abbiamo così deciso di aprire il Coc a prescindere. È stata una decisione corretta”.