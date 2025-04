Premio fotografico Nicali-Iren 2025: celebrati i vincitori

Genova. Una galleria di emozioni. Sono 367 le fotografie che hanno partecipato alla 13a edizione del Premio Fotografico promosso da Stelle nello Sport con il sostegno di Iren luce, gas e servizi e dedicato al ricordo dello storico presidente del Coni Genova, Carlo Antonio Nicali.

Una pioggia di “like” su Facebook ha decretato le 10 foto da premiare. Altrettante sono state selezionate dalla giuria di qualità composta dai rappresentanti di Stelle nello Sport, Coni Liguria, Cip Liguria, Sport e Salute, Panathlon Genova 1952, Usr Liguria, Porto Antico, Secolo XIX, Primocanale e Iren Luce Gas e Servizi.

I 20 autori sono stati premiati ieri sera nell’Auditorium Iren, presso la nuova sede Iren di Genova, alla presenza delle massime autorità istituzionali e sportive. A fare gli onori di casa Paolo Robutti, Deputy Ceo di Iren Mercato. Ospite d’onore il pluricampione paralimpico Francesco Bocciardo. Con loro le assessore Simona Ferro (Regione Liguria) e Alessandra Bianchi (Comune di Genova), il vice-presidente del Coni Liguria Furio Ginori e la responsabile eventi del Porto Antico Luisella Tealdi. E ancora il presidente del Panathlon Genova 1952 Claudio Alvisi e il fiduciario Coni Genova Rino Zappalà.

Giuria popolare. A imporsi nel giudizio del pubblico è Alice Presi con una immagine in azione della ragazza con le mani poggiate sopra la trave durante un esercizio di ginnastica artistica. Ben 766 preferenze, quasi trecento in più rispetto alla fotografia della giovanissima tifosa del Genoa immortalata da Carlo Mellino (467) con uno striscione dedicato a mamma e papà. Al terzo posto, troviamo una foto di sport invernali scattata da Marino Delle Piane con 347.

Completano la carrellata dei primi dieci classificati Eleonora Ferrari (340), Michela Camilli (336), Gianna Fornasari (329), Chiara Alberti (306), Paola Forlano (300), Luca Motosso (289) e Roberto Ruaro (262). Per tutti in premio la sacca di Stelle nello Sport con numerosi gadget e l’ingrandimento della foto incrniciata. Ad Alice Presi è andato anche il Viaggio GNV in Sicilia o Sardegna mentre Carlo Mellino si è aggiudi-cato il Voucher GeRent Travel del valore di 200 euro e Marino Delle Piane la borsa Stelle nello Sport con i prodotti Panarello.

Giuria di qualità. E’ Anna Gugliandolo con il suo bello scatto di Nuoto realizzato in occasione dell’edizione 2025 del Trofeo Aragno, appuntamento d’apertura del calendario di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport” a conquistare il primo posto e vincere la ebike offerta da Iren luce gas e servizi. Ben 94 le preferenze ottenute dalla giuria, 12 in più di Ingrid Zambrano che ha immortalato tante mani pronte a contendersi un pallone da basket. A lei è andato il voucher Portofino Outdoor per un Kayak&Snorkelling Tour per due persone. Terzo posto e Smart Watch in premio per Chiara Vallarino con “Guardando il mondo al contrario” (72 punti), foto che immortala il volo del motociclista.

Dal quarto al decimo posto, si classificano Francesco Minolfo Fontana (42 punti) con lo schiaccia-noci (danza), Marco Pologno (40 punti) con la spaccata al tramonto, Ilaria Loiacono (38 punti) con la kick boxing, Paolo Barabino (34 punti) con il rugby, Enrico Sommariva (30 punti) con gli sport ci-nofili, Marco Lorenzetto (26) con l’arrampicata e Claudio Colombo (24) con il free diving.

“Il Premio Fotografico Nicali-Iren conferma il suo grande successo nel contesto cittadino e regiona-le: il concorso ha visto la partecipazione di ben 367 scatti complessivi, che hanno messo in risalto l’estro e la creatività degli appassionati coinvolti e mostrato sfaccettature originali del variegato panorama sportivo ligure”, commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. “Lo sport, si sa, vive di piccoli attimi che possono risultare a dir poco decisivi per ottenere grandi risul-tati: le splendide fotografie che abbiamo premiato, oltre a regalare forti emozioni, riescono a cri-stallizzare questi momenti e renderli eterni. Ancora una volta, Stelle nello Sport promuove una splendida iniziativa capace di unire la passione per l’arte, la cultura e l’attività fisica in un’unica grande rassegna”.

“Il concorso promosso da stelle nello Sport – sottolinea l’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – fa da straordinaria preview alla Festa dello Sport avviando, di fatto, il countdown per una tre giorni all’insegna dello sport e di tutti i suoi valori che la nostra città, ogni anno, aspetta con grande entusiasmo. Un racconto fotografico davvero emozionante che ci ha ac-compagnato lungo questi mesi di votazioni social e non solo ma che, sono sicura, ci farà compagnia anche in futuro. Faccio tantissimi complimenti ai premiati ed a tutti i partecipanti per aver vo-luto condividere con tutti noi scatti unici ed emozionanti. Istantanee capaci di racchiudere i veri va-lori dello sport che, come Amministrazione vogliamo continuare a promuovere e diffondere”.

A tutti i 20 autori è stata consegnata la Foto incorniciata (un bellissimo ingrandimento) e la “Sacca Iren” con doppio gadget offerto da Iren luce gas e servizi, un tris di prodotti Panarello, una borsa frigo e un biglietto per l’Acquario di Genova. “E’ stata ancora una volta una edizione colorata, emozionante, ricca di energia”, sorride Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. “Ci inorgoglisce la straordinaria partecipazione e siamo felici di poter riempire i social di bellissime immagini. Foto di sport, ricche di valori. Tante discipline, a tutti i livelli. Un modo bellissimo per ricordare lo storico presidente Nicali e un ulteriore momento del nostro progetto per promuovere i valori dello sport. Grazie a tutti i partecipanti, le autorità e gli amici di Iren luce gas e servizi che credono nello sport come strumento di valori e di inclusione. Bello aver festeggiato questa premiazione con al nostro fianco una delle nostre grandi stelle, Francesco Bocciardo”.

Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, Stelle nello Sport prosegue nella promozione dello sport e dei suoi valori tra i giovani, facendo rete e sostenendo la Fondazione Gigi Ghirotti che assiste malati nel fine vita a domicilio e in hospice. Celebrati i vincitori del Premio Fotografico, il team è ora al lavoro per la raccolta e valutazione delle migliaia di elaborati del concorso scolastico “Il Bello dello Sport”. Intanto si chiuderanno il 25 aprile le votazioni per eleggere gli sportivi liguri dell’anno. Il 15 maggio ci sarà il 26° Galà delle Stelle al Porto Antico e dal 23 al 25 maggio sarà tempo di Festa dello Sport. Un programma intenso.