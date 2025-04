Poste Italiane, a Spotorno un annullo speciale e una mostra filatelica, a Savona “Francobolli e memoria”

Spotorno. Un ponte tra storia, fede e collezionismo: è questo il cuore della mostra filatelica “Pio VII e il suo tempo”, che si terrà a Spotorno nella sala convegni Palace il 26 aprile, a ingresso libero.

L’iniziativa, promossa dal Circolo Filatelico Numismatico Spotornese, si propone di raccontare la figura di Papa Pio VII, attraverso una ricca esposizione di francobolli, cartoline d’epoca e documenti provenienti da collezioni private e pubbliche. La mostra esplorerà non solo la sua biografia e le vicende del suo pontificato (1800–1823), ma anche il legame storico con il territorio ligure e la Riviera di Ponente, dove transitò durante i suoi viaggi forzati

Durante l’evento è disponibile un annullo filatelico speciale, emesso per l’occasione da Poste Italiane. L’iniziativa vuole essere un momento di cultura accessibile e coinvolgente, pensato per appassionati di filatelia, studiosi, scuole e cittadini curiosi di riscoprire un importante protagonista del nostro passato.

“Francobolli e Memoria: la Storia di Savona e la Liberazione raccontata attraverso la Filatelia”, è, inoltre, l’evento che giovedì 24 dalle ore 10 trasformerà l’ufficio di Savona Centro di via Au Fossu in un crocevia tra passato e presente, tra passione collezionistica e identità cittadina. Un’occasione per guardare Savona da un punto di vista diverso, per scoprire come anche un francobollo può raccontare un’epoca, una piazza, un volto.

L’iniziativa, organizzata dalla filatelia di Savona porterà in mostra francobolli, cartoline e documenti postali che raccontano Savona da una prospettiva inedita: quella dei viaggiatori, delle poste, dei momenti storici impressi per sempre nell’iconografia postale. La giornata sarà inoltre arricchita da interventi e racconti a cura della Società Savonese di Storia Patria, nata nel 1885 da alcune tra le migliori risorse intellettuali savonesi. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti: cittadini, curiosi, studenti, appassionati di storia e collezionisti. La Storia li aspetta, timbrata e affrancata.

Per ogni ulteriore informazione sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.