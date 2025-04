Porta a porta Savona, Sea-s: “Per esposizione dei bidoni condominiali al lavoro per una soluzione iniziale a carico dell’azienda”

Savona. “I condomini devono individuare la modalità per loro più adatte sulla base delle proprie caratteristiche o dove presenti, possono essere incaricati custodi o imprese di pulizia. In alternativa, può essere individuato un delegato tra i condomini. Qualora il condominio non riuscisse a trovare una soluzione autonomamente SEA-S sta lavorando a una soluzione iniziale a carico dell’azienda. I relativi costi futuri saranno valutati e gestiti con modalità da definire in accordo con l’Amministrazione comunale”. In risposta alle numerose preoccupazioni espresse in questi giorni, Sea-s alcuni chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti per le utenze condominiali (stabili con più di 12 appartamenti).

“Le RC condominiali, già obbligatorie, possono coprire attività svolte da condomini incaricati. Non risultano necessari interventi o costi aggiuntivi”, proseguono.

“Non è previsto alcun costo per l’utilizzo del suolo pubblico legato alla gestione dei rifiuti”. Per il lavaggio dei bidoni, Sea-s “ha dato disponibilità di effettuare l’attività secondo una calendarizzazione di servizio”.

“Il servizio prevede la fornitura di cassonetti chiusi a chiave, ad uso esclusivo dei condomini – spiegano -. Ogni utenza riceve: calendario delle esposizioni e sacchetti dedicati. Si suggerisce che i sacchetti vengano inseriti nei contenitori collettivi solo nei giorni e orari previsti per consentire che restino vuoti negli altri momenti ed evitare odori nelle aree comuni. L’affidamento del servizio è vincolante e non può essere modificato in modo da alterare l’impostazione originaria del progetto. La società SEA-S ha proposto una modifica limitata, relativa all’uso dei cassonetti ad accesso controllato in una porzione definita della città. Tale richiesta, corredata da motivazioni tecniche legate a condizioni di viabilità ed accessibilità in occasione di eventi ricorrenti e/o saltuari, di traffico e di fruibilità degli spazi, è stata valutata e approvata dall’Amministrazione. Non è possibile, quindi, l’estensione di tale sistema ad altre aree del territorio cittadino”.

“Siamo a disposizione per analizzare eventuali casi critici, alla luce delle indicazioni generali di servizio. Chiediamo la collaborazione degli amministratori di condominio, referenti essenziali per la gestione degli stabili, in quanto a conoscenza degli spazi interni e delle eventuali criticità specifiche”, concludono.