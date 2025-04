Porta a porta Savona, la protesta della Conca Verde: “Non ritireremo il kit”

Savona. “Non ritireremo i kit, non facciamo questa pagliacciata”. Continua la protesta contro il porta a porta a Savona, ora sono i residenti della zona collinare di Savona Conca Verde, via Valvada e vie vicine a opporsi al nuovo sistema di raccolta rifiuti.

Queste zona interna rientra tra le “case sparse” e prevede il porta a porta con i mastelli delle unità singole.

“Ieri abbiamo fatto un incontro e abbiamo preso questa decisione. Abbiamo strade strette, non abbiamo lo spazio dove mettere i mastelli”, spiega il referente della zona, Domenica Bova.

“Sono disorganizzati, non sanno neanche loro cosa fare”, aggiunge riferendosi a Sea-s.

Nel frattempo prosegue la raccolta firme contro il nuovo sistema e sono migliaia i savonesi che hanno aderitl. Ieri pomeriggio, è stata respinta la proposta della minoranza di rinviare a ottobre l’avvio del nuovo sistema per “organizzare meglio il servizio e dare il tempo agli amministratori di finire i sopralluoghi e fare le assemblee condominiali”.

I residenti della Conca Verde chiedono ancora a gran voce il ripristino della viabilità in via alla Strà, dove la viabilità è interrotta a causa di una frana: “È chiusa dal 2019 e non è ancora percorribile, per noi è un disagio. In 4 km si arriva a Cadibona, facendo la via alternativa invece bisogna farne più di 20″.