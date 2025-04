Savona. E’ iniziato questa notte il posizionamento delle isole dedicate in centro città (saranno 28 in totale). “L’intervento, che si concluderà entro il 28 aprile, rappresenta un passo importante verso un sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e sostenibile”, evidenziano da Sea-s.

Per i primi giorni saranno lasciati aperti e poi a inizio maggio sarà attivata l’informatizzazione e sarà possibile aprirli con la tessera: “Durante la fase iniziale – spiegano da Sea-s, i cassonetti saranno accessibili senza l’utilizzo della tessera elettronica, in modo da consentire ai cittadini di prendere confidenza con il nuovo sistema. Sarà quindi possibile conferire i rifiuti normalmente, mentre si completa l’installazione e si forniscono tutte le informazioni utili per l’uso corretto”.

“L’obiettivo – concludono – è facilitare la transizione e garantire la massima collaborazione con la cittadinanza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità urbana”.

Sono previsti 3 tipi di controlli: ci sarà la videosorveglianza, tracciabilità dei conferimenti e si faranno controlli a campione sul contenuto.

Nel frattempo sono state superate le 10mila consegne dei kit, con 800 kit distribuiti ogni giorno e agli incontri hanno partecipato circa 13mila cittadini. Lato condomini, invece, 40 amministratori su 60 hanno già fatto o calendarizzato gli incontri e Sea-s ha partecipato a una dozzina di assemblee condominiali.

Savona, ecco i cassonetti intelligenti

Ieri Sea-s e il Comune hanno confermato il cronoprogramma comunicato inizialmente. “Non è previsto nessun rinvio (chiesto dalla minoranza, la mozione sarà discussa nel prossimo consiglio comunale), stiamo lavorando per rispettare i tempi stabiliti”.